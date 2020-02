1 Delen

Advertentie

Tips en ideeën voor een heldere financiële administratie!

Maak je winst maar heb je toch geen cashlfow?

Ligt je geld op straat, maar toch komt het niet binnen?

Ben je veel tijd kwijt met je boekhouding?

Zit je soms met je handen in je haar over de belastingwetgeving op Bonaire?

Dan is dit seminar een uitstekende manier om jezelf te informeren over de laatste ontwikkelingen.

Dit seminar geeft je tips en adviezen om op een simpele manier met je administratie en je boekhouding om te gaan waardoor je geld zult besparen. ActionCOACH heeft sprekers uitgenodigd die hun kennis met ons delen.

Slechts 40 plaatsen beschikbaar; DUS MELD JE SNEL AAN

Wie: Action Coach Bonaire

Waar: Kamer van Koophandel

Wanneer: dinsdag 3 maanr van 13.30 tot 17.00 uur