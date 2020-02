De vruchten van de Taki | foto Echo

Voedzame vruchten

De lora’s zijn gek op de gele sappige vruchten van de Taki. Mensen kunnen ze trouwens ook eten: even koken en je maakt er de voedzame, lokale juice of siroop van –ook lekker op desserts. De zaden kun je roosteren.

De Taki kan wel 6 meter hoog worden

De Taki is een inheemse boom: hij komt van nature op Bonaire voor. Plant je een inheemse boom in je tuin, dan help je mee aan een gezond ecosysteem en een gezonde biodiversiteit op het eiland. De Taki-boom kan wel 6 meter hoog worden en ontwikkelt diepe wortels waardoor hij in het droge klimaat van Bonaire na een paar jaar zonder extra water kan overleven.

Hij bloeit mooi met trossen kleine, gele bloemetjes en een smal, ovaal blad

Adopteer een Palu di Taki

Al voor $10,- kun je een Palu di Taki adopteren bij Echo in Rincon. Je krijgt er de plantinstructies bij. Let op: Echo is alleen op zaterdagochtend van 9-11 uur open. Boek voor gedetailleerde info een consult via info@echobonaire.org.

Het geld doet dubbel zijn werk: elke cent gaat rechtstreeks naar de herbebossingsprojecten van Echo.

Echo ligt bij Dos Pos: een paar kilometer voorbij Posada Para Mira aan de linkerkant.



Kijk voor andere adoptiemogelijkheden op www.mybonairetree.org.



Echo zoekt vrijwilligers voor diverse lange-termijn-werkzaamheden zoals outreach, lora tellen, plantjes water geven en meer.