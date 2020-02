108 Gedeeld

Surfen op Lac Bay, foto: Sander Engelbertink

Altijd al eens naar Bonaire willen reizen? Of misschien ben je al eerder geweest en wil je graag terug naar dit prachtige eiland. De slogans van Bonaire ‘Once a visitor, always a friend’ en ‘Divers Paradise’ zeggen meer dan genoeg! Maar zo’n vakantie naar Bonaire kan best prijzig zijn. Ben je op zoek naar een goedkope vakantie naar Bonaire? Lees dan alle tips in dit artikel.

Bonaire staat bekend om haar prachtige onderwaterwereld. De Caribische Zee rondom het eiland lijkt wel een aquarium. Kraakhelder water, prachtige koralen, kleurrijke vissen en waterschildpadden. En dat alles bij een aangename temperatuur. Perfect om duikend of snorkelend te verkennen. Maar ook boven water is er van alles te zien. De natuur is prachtig, een bezoek aan Washington Slagbaai Nationaal Park is zeker een aanrader. Daarnaast beschikt het eiland over een aantal fijne strandjes, waar het goed toeven is. In combinatie met de de ‘laid-back’ sfeer, die op het eiland heerst, is het de perfecte plek voor een ontspannen vakantie.

Hoe vind je een goedkope vakantie naar Bonaire?

In het hoogseizoen kan een vakantie binnen Europa behoorlijk in de papieren lopen. Hoteliers en campinghouders vragen vaak exorbitant hoge bedragen voor een kamer of staplaats op de camping. En vergeet ook de dure tolwegen niet. Regelmatig is zo’n reis binnen Europa dan zelfs duurder dan een vliegvakantie naar Bonaire. Dus waarom zou je je kampeervakantie in Italië niet inruilen voor een prachtige reis naar tropisch Bonaire? Hieronder lees je een aantal tips om ervoor te zorgen dat je met een krap budget toch op reis kunt naar Bonaire.

Maak gebruik van vroegboekkorting

Ben je al van plan om op vakantie naar Bonaire te gaan over een x aantal maanden of over een jaar? Boek dan nu alvast jouw reis. Veel reisorganisaties bieden namelijk een behoorlijke vroegboekkorting voor vroege boekers. Doe er je voordeel mee, het kan zomaar honderden euro’s schelen op een vakantiereis.

Boek je op tijd, dan heb je ook het voordeel dat je kunt kiezen uit een ruim aanbod van reizen. Je hebt alle tijd om de prijs/kwaliteit verhouding van de diverse reizen goed te bekijken. Hierdoor kun je voor jezelf de beste deal uitkiezen.

Gekleurde panden in de Kaya Grandi, foto: Inge Poorthuis

Vermijd het hoogseizoen

Schoolvakanties gelden vaak als hoogseizoen voor reisorganisaties. De vraag naar reizen is groot, dus de prijs is hoog. Probeer, indien mogelijk, de schoolvakanties zo veel mogelijk te vermijden. Ook de periode rond Kerst en de jaarwisseling is veel duurder dan een paar weken ervoor of erna.

Het is ook verstandig om rekening te houden met lokale feestdagen en evenementen op Bonaire. Feestdagen als Dia di Rincon, maar ook de Regatta en carnaval kunnen de prijzen voor een reis naar het eiland flink omhoog stuwen.

Boek een last minute reis

Vlak voordat de vertrekdatum van een reis nadert willen reisorganisaties nog wel eens flink stunten met hun prijzen. Wat is nu het geval? Reisorganisaties kopen regelmatig een x aantal kamers voor een heel seizoen in bij accommodaties. Dit geldt ook voor vliegtuigstoelen, indien ze niet met eigen toestellen op de betreffende bestemming vliegen. Of deze kamers en stoelen nu wel of niet bezet zijn, de reisorganisatie moet sowieso de kosten hiervoor betalen. En die kosten kunnen hoog oplopen!

Reisorganisaties doen er alles aan om zo veel mogelijk kamers en vliegtuigstoelen te vullen. Ze stunten liever met de prijs, waardoor hun winstmarge daalt, dan dat de plekken leeg blijven. Dan wordt er immers helemaal niets verdiend. Jij kunt hier je voordeel mee doen! Ben je flexibel en bereid om snel te vertrekken naar jouw bestemming, houd dan goed de last minute aanbiedingen in de gaten. Je zult zien dat je regelmatig pakketreizen (vlucht en accommodatie) tegenkomt die nog minder kosten dan een los vliegticket naar Bonaire.

Een nadeel van het gokken op een goedkope last minute vakantie is dat de keuze vaak beperkt is. Daarnaast is het moeilijk in te schatten of de vraag naar vakanties naar Bonaire op het moment dat jij weg wilt laag is of dat het juist storm loopt. Is dit laatste het geval, dan kan het zomaar zijn dat je duurder uit bent, dan wanneer je geprofiteerd had van vroegboekkorting.

Een pakketreis of een los vliegticket?

Op het moment dat er een ‘ticket sale’ bij een luchtvaartmaatschappij is, kun je met veel korting een los vliegticket boeken. Een leuk hotel of appartement vind je tegenwoordig vaak eenvoudig online, maar hiervoor kun je ook bij een reisorganisatie terecht. Waar touroperators die pakketreizen aanbieden vaak een beperkt assortiment hebben qua accommodaties, is er online veel meer te vinden. Zo vind je eenvoudig een hotel of appartement wat bij jouw budget past.

Het ruige landschap van Bonaire in Washington Slagbaai NP, foto: Inge Poorthuis

Indien je kiest voor een pakketreis, houdt dat in dat de vliegreis, de accommodatie en ook het vervoer van en naar de luchthaven bij de prijs inbegrepen zijn. Reisorganisaties kopen deze losse onderdelen vaak goedkoop in en stellen dit voor je samen tot een pakketreis. Jij profiteert dan ook mee van het inkoopvoordeel van de organisatie.

Logies ontbijt of een appartement met keuken

Bij veel accommodaties is het mogelijk om vooraf logies met ontbijt te reserveren. Je ontbijt is dan inbegrepen bij de reissom. Het voordeel hiervan is dat iedere morgen je ontbijt, al dan niet in buffetvorm, voor je klaar staat. Dit is vaak voordeliger dan ter plaatse betalen voor jouw ontbijt. Een los ontbijtje op Bonaire kan al snel 15 a 20 usd per persoon kosten.

Ben jij iemand die ‘s ochtends niet veel zin heeft in een ontbijtbuffet? Dan kan een appartement met keuken een voordelige oplossing zijn. Je kunt dan zelf je ontbijtje klaarmaken, wanneer jij wil. Daarnaast heeft het als voordeel dat je zelf je lunch kunt bereiden en je ervoor kunt kiezen om niet iedere avond buiten de deur te eten. Dit is zeker voor de low budget reiziger een perfecte oplossing.

Flamingo’s spotten bij het Pekelmeer, foto: Inge Poorthuis

Neem mee wat op Bonaire duur is

Bijna alles wat op Bonaire in de winkels ligt is geïmporteerd. Veel spullen komen vanuit Nederland, en het vervoer ervan kost handen vol geld. Dit wordt uiteraard doorberekend in de verkoopprijzen voor de consumenten. Met name in de winkels waar veel toeristen komen, komt het regelmatig voor dat de prijzen 2x tot 3x hoger liggen dan je in Nederland gewend bent. Voldoende verzorgingsproducten en zonnebrandcrème meenemen naar Bonaire is dan ineens niet zo’n gek idee. Het kan je in ieder geval een hoop geld besparen.

Natuurlijk houdt het, vanuit Nederland meenemen van veel spullen, in dat je meer geld kwijt bent aan bagagekosten.

Reis met alleen handbagage

Vraag je af wat je écht nodig hebt tijdens een vakantie op Bonaire. Wellicht past dit in een trolley of rugtas, die als handbagage mee mag in de cabine van het vliegtuig. Op dit moment is bij de meeste airlines het meenemen van handbagage nog gratis. Wil je een grote koffer meenemen, dan betaal je daar fors voor. Een flinke aanslag op je vakantiebudget.

Natuurlijk kun je wel besparen door de kosten van (en ruimte in) een koffer te delen met jouw reisgezelschap.

Het prachtige strand van Te Amo, foto: Inge Poorthuis

Hoeveel kost een vakantie naar Bonaire?

Op bovenstaande vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Scherpe prijzen komen regelmatig voorbij, maar in het hoogseizoen zie je de prijs voor dezelfde reis soms verdubbelen. In het actuele aanbod van vakanties naar Bonaire vind je de prijzen van dit moment.

