Kralendijk – De Stichting “Hou Bonaire Schoon” (Fundashon Tene Boneiru Limpi – FTBL) is nieuw leven ingeblasen. Er werd al een tijdje door verschillende partijden aangedrongen op het opnieuw activeren van de Stichting die vroeger een belangrijke rol speelde om het eiland schoon te houden.

De nieuwe naam van de stichting luidt ‘Stichting Een Schoon en Mooi Bonaire – Fundashon Boneiru Limpi i Bunita’. “Wij hebben een bestuur gevormd dat heel actief is en klaar staat om te beginnen met onze groeiende bevolking bewust te maken van onze waarden, onze schone en mooie wijken, ons milieu en onze natuur”, zegt voorzitter Onnie Emerenciana.

Zwerfaval

Volgens Oleana zal de stichting zich allereerst richten op de problematiek van het zogenoemde zwerfafval, het afval dus dat verspreid ligt op straat, grof vuil in onze wijken en het illegal dumpen van vuil in de mondi.

Oleana zegt ook dat iedereen op Bonaire heeft in de afgelopen jaren kunnen zien dat ondermeer door de snelle groei er voortdurend flessen, blikjes, bekertjes en andersoortige verpakkingen gezien kunnen worden die langs de kant van de weg en op sporterreinen gegooid worden.

De nieuwe stichting will beginnen met een grote schoonmaakactie samen met de Selibon NV, waaraan alle groepen in onze gemeenschap kunnen deelnemen.

Stimuleren

Ook wil de Stichting mensen in de gemeenschap stimuleren om in de eerste plaats rondom hun eigen huis schoon en mooi te maken. Deze schoonmaakactie valt in de week van ‘Clean up the world’, een schoonmaakactie die elk jaar over de hele wereld plaatsvindt.

Emerencia zegt te hopen dat de nieuwe inspanningen van de Stichting zowel individuele personen als groepen op heel Bonaire inspireert weer samen ten strijde te trekken tegen de vervuiling op het eiland.