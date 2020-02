15 Gedeeld

Kralendijk – Op dit moment is Bonaire voor de stroom en drinkwatervoorziening afhankelijk van zware stookolie (HFO) opgeslagen bij Bopec. Eigenaar van deze olie is PDVSA, de staatsoliemaatschappij van Venezuela. Amerikaanse sancties verbieden handelen met en betalingen aan PDVSA, tenzij hiervoor licenties worden aangevraagd. Curoil en Contour Global hebben vorig jaar licenties aangevraagd en gekregen om HFO van Bopec te kunnen aankopen en te betalen. De huidige licenties lopen af op 31 maart 2020 en een verlenging ervan is onzeker. Door deze onzekerheid heeft de stuurgroep brandstoffen besloten om twee noodmaatregelen voor te bereiden die de adequate levering van stroom en drinkwater op korte termijn veilig zullen stellen.

Het gaat concreet om twee noodmaatregelen

Een overslagvoorziening bouwen voor HFO op het terrein van BIA die verbonden wordt met een transportleiding naar de bestaande airport pier. Opslag van HFO zal plaatsvinden in twee pontons die bij de pier worden aangelegd. De HFO zal dagelijks met vrachtwagens naar Contour Global Bonaire worden getransporteerd.

Naast overslag en transport van HFO vanaf de airport pier is Curoil gevraagd de aanvoer en opslag van diesel als brandstof voor de elektriciteitscentrale mogelijk te maken. Met het implementeren van deze maatregelen zal Bonaire niet meer afhankelijk zijn van opslag bij BOPEC van PDVSA-brandstof.

Dit houdt in dat alles klaar staat maar pas in gebruik genomen wordt alleen áls er sprake is van nood als de levering van stookolie door Bopec stopt.

“Wij nemen geen risico en gaan niet wachten tot er daadwerkelijk een groot probleem is en onnodige onrust en problemen ontstaan. Want als alle lichten uit gaan en er geen drinkwater geproduceerd wordt dan hebben we echt een probleem en dat mag niet, dit willen we niet.” Aldus Gezaghebber Rijna.

Daarom heeft de stuurgroep brandstoffen die onder leiding is van Gezaghebber Rijna besloten dat beide gekozen noodmaatregelen voorbereid worden. Zodat ze direct ingezet kunnen worden. Hiermee wordt de drinkwater- en stroomvoorziening gewaarborgd. Een goed functionerend energievoorziening is van groot maatschappelijk en economisch belang voor Bonaire. Daarom wordt er ook gewerkt aan structurele oplossingen die ervoor zorgen dat Bonaire niet meer in deze situatie terecht hoeft te komen. En als deze gereed zijn, zijn de noodvoorzieningen ook niet meer nodig.

Het gaat concreet om twee noodmaatregelen

Een overslagvoorziening bouwen voor HFO op het terrein van BIA die verbonden wordt met een transportleiding naar de bestaande airport pier. Opslag van HFO zal plaatsvinden in twee pontons die bij de pier worden aangelegd. De HFO zal dagelijks met vrachtwagens naar Contour Global Bonaire worden getransporteerd.

Naast overslag en transport van HFO vanaf de airport pier is Curoil gevraagd de aanvoer en opslag van diesel als brandstof voor de elektriciteitscentrale mogelijk te maken. Met het implementeren van deze maatregelen zal Bonaire niet meer afhankelijk zijn van opslag bij BOPEC van PDVSA-brandstof.

Naar aanleiding van eerdere berichten zijn diverse vragen gesteld. Dit weekend volgt op Bonaire.nu een overzicht van antwoorden op de veelgestelde vragen (FAQ).