57 Gedeeld

Het motto van de uitzending is “LAAT MUSEUM TERRAMAR NIET OP DE KLIPPEN LOPEN!“

Kralendijk – Museum Terramar wordt met sluiting bedreigd. Het museum, dat in 2016 de deuren opende heeft als culturele instelling steun nodig van het OLB om te kunnen voortbestaan.

De makers van het programma “Op de Klippen”, de wekelijkse talk show op radio Mega FM, willen helpen te voorkomen dat het museum dicht moet. Daarom is er aanstaande zaterdag 22 februari een extra lange live marathon-uitzending in de maak. De locatie is Restaurant El Mundo, dat speciaal voor dit goede doel zijn terras gratis beschikbaar heeft gesteld.

DJ en Radio host Michiel van Bokhorst (alias “DJ Shrek”): “Museum Terramar is echt met afstand het beste museum op Bonaire, zowel qua presentatie als qua collectie. Bij Terramar krijg je met een moderne, audiovisuele tentoonstelling een goed beeld van de cultuurhistorie, archeologie en maritieme geschiedenis van ons eiland. Het museum is geheel met privaat geld opgezet en gefinancierd, de afgelopen jaren. Het is nu echt tijd dat ook de lokale overheid haar verantwoordelijkheid neemt en een steentje bijdraagt. Terramar verliezen betekent een deel van ons collectieve geheugen verliezen.”

Op zaterdag zullen tussen 12 tot 18 uur tal van gasten aanschuiven aan de praattafel bij El Mundo. De directeur van Museum Terramar, Jude Finies, zal er uiteraard bij zijn. Maar ook de Gedeputeerde van Cultuur, Nina den Heyer, heeft haar medewerking aan het programma toegezegd.

Daarnaast zal er veel live muziek zijn, verzorgd door lokale bands die allemaal hun belangeloze medewerking hebben toegezegd.

De bedoeling van de uitzending is vooral om de aandacht te vestigen op de dreigende sluiting. Maar hopelijk lukt het ook om tijdens de uitzending donaties te genereren, opdat het museum een aantal activiteiten die het op stapel heeft staan kan uitvoeren.

Iedereen is welkom aanstaande zaterdag 22 februari, van 12 tot 18 uur, bij restaurant El Mundo. Kom Museum Terramar steunen!

NO LAGA MUSEO TERRAMAR NAUFRAGA!