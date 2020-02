2 Gedeeld

Deze gezinswoning in de wijk Antriol staat te koop. Het huis heeft een grote keuken, woonkamer, 4 slaapkamers, 2 badkamers en een wasruimte.

Heeft u interesse in een bezichtiging van deze woning dan kunt u contact opnemen met Fundashon Cas Bonairiano via +599 7178042 of via email: woondiensten@fcbinfo.org