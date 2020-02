22 Gedeeld

Vier loodsen zijn verloren gegaan

Kralendijk – Vanochtend om 03:25 uur is er een melding binnengekomen van een uitslaande brand ter hoogte van de Kaya Industria. De brandweer meldt dat er bij de brand geen slachtoffers zijn gevallen. Wel zijn de vier met elkaar verbonden loodsen, met daarin verschillende bedrijven waaronder een garage, compleet afgebrand.

De brandweer heeft de situatie beoordeeld en direct opgeschaald tot ‘grote brand’. Door snel optreden van de brandweer is de brand beperkt gebleven tot deze vier loodsen. Om circa 05:15 uur was de brand onder controle (‘brand meester’).

De verwachting is dat het nablussen van de brand tot in de middag zal duren. De hitte heeft de metalen constructie van de loodsen in elkaar doen zakken, waardoor het dak deels is ingestort. Het is daarom nog onveilig voor de brandweer om het pand te betreden. Om de grote constructiedelen te verwijderen moet een hijskraan worden ingezet, zodat brandweerlieden de loods op een veilige manier kunnen betreden om de nog smeulende delen na te blussen.

In het benedenwindse gebied van de brand, het gebied van Playa Pariba kan, met name door de verbranding van autobanden, sprake zijn van geur- of rookoverlast. De brandweer adviseert om uit de rook te blijven.