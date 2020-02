1 Delen

Kralendijk – De carnaval periode is van start gegaan, een periode van feest en plezier. Het neemt niet weg dat de veiligheidsregels ook dan van kracht zijn.

De politie zal tijdens de feestperiode een lik-op-stuk beleid voeren. Het betekent dat er streng en met harde hand zal worden opgetreden bij onder andere het bezit van drugs, het gebruik van geweld en/of bedreiging in relatie tot carnavalsactiviteiten of tegen ambtenaren in functie, overmatig alcoholgebruik en het niet opvolgen van een ambtelijk bevel.

Ook wil de KPCN vriendelijk maar dringend verzoeken om dranken in plastic bekers te serveren en/of te consumeren in plaats van glazen of flessen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Let ook op bij het parkeren om de verschillende barricades niet te blokkeren; het is van levensbelang dat deze vrij blijven zodat in het geval van een incident op de route van de parade, de hulpdiensten er snel en makkelijk bij kunnen.

Korps Politie Caribisch Nederland wenst iedereen een plezierig en veilig carnaval!