41 Gedeeld

Minstens twee loodsen zijn compleet afgebrand | Foto ABC Online Media

Kralendijk – Aan een zijstraat van de kaya Industria is vanmorgen vroeg een hevige brand ontstaan in een bedrijfspand. De brand ontstond in de eerste loods en sloeg over naar de volgende panden.

Iets voor half vier vannacht werd de brand gemeld. Sindsdien deed de brandweer er alles aan om het vuur onder controle te krijgen. Dat is vroeg in de ochtend gelukt. De Kaya Industria is weer open voor verkeer. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.