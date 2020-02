4 Gedeeld

Kralendijk – Bij een inval op de Kaminda Gurubu zijn afgelopen dinsdag 18 februari vier mannen aangehouden.

In de vroege ochtenduren van dinsdag 18 februari vond een huiszoeking plaats in een woning aan de Kaminda Gurubu. De huiszoeking was in het kader van de Opiumwet BES. Tijdens de huiszoeking werd een hoeveelheid contant geld en drugs in beslag genomen.

Er is een man met initialen E.L.R. van 61 jaar, een man met initialen R.D.N. van 19 jaar en een man met initialen L.A.A. van 20 jaar aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES.

De man L.E.M.D. van 42 jaar is aangehouden omdat zijn officiële verblijfsduur verstreken was. De zaak is in onderzoek.