SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Management Assistent (1 fte)

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van elke leerling en student te stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving. SGB biedt een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van het voortgezet- en beroepsonderwijs en begeleiding van leerlingen en studenten op Bonaire.

De techniek coördinator draagt verantwoordelijkheid voor het verbeteren van het techniekonderwijs op de SGB. In het kader van sterk techniekonderwijs en het daarvoor opgestelde plan zijn wij op zoek naar een managementassistent voor onze Techniek coördinator.

Wat ga je doen?

We zoeken een professional die niet alleen administratief sterk onderlegd is maar ook proactief de lijnen van het plan en de voortgang met onze coördinator bewaakt. Je bent organisatorisch sterk, hebt verstand van of minimaal affiniteit met techniek , durft over de voortgang van het plan inhoudelijk mee te denken en je hebt administratief alles tot in de puntjes verzorgd. Je houdt ervan een spin in het web te zijn en zorgt dat de contacten met alle stakeholders van het plan soepel en ordentelijk verlopen. Iets meer concreet; je ondersteunt de coördinator organisatorisch en administratief. Je beheert de agenda, plant de afspraken, maar signaleert ook als er afspraken gemaakt dienen te worden of er voortgangsoverleg dient te worden gepleegd. Je leest en denkt mee met de coördinator en onderhoudt de eerste contacten met stakeholders. Je werkt nauw samen en door jouw planning en gevoel voor samenwerking zorg je dat de coördinator gefaciliteerd wordt om zijn werk nog beter te doen.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een relevante MBO + opleiding voltooid en beschikt bij voorkeur over minimaal 3 jaar administratieve ervaring en ervaring in de technische sector. Affiniteit met onderwijs en met name techniekonderwijs is een pre. Je hebt alles organisatorisch goed geregeld. Je bent een gestructureerd en analytisch persoon waardoor je ook voor anderen een duidelijke structuur kunt aanbrengen. Je bent stressbestendig, enthousiast en flexibel. Je houdt ervan klantgericht en klantvriendelijk bezig te zijn.

Wat bieden wij?

Het betreft een nieuwe baan bij SGB met concrete uitdagingen en resultaten. We bieden een salaris in schaal 7 (met een max. van 2774 USD bruto) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.

We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk zondag 1 maart 2020. Door op de beneden vermelde link te drukken (of te kopiëren in de internet-adresbalk) word je doorverwezen naar onze Sollicitanten Self Service met verdere instructies om te solliciteren. https://werkenbij.sgbonaire.info

Heb je vragen, neem dan contact op met Elton Johnson, Techniek coördinator Tel: +599 715 7425 of: Elton.Johnson@sgbonaire.com

Let wel: De sollicitatiebrieven en cv’s dien je via de link in te leveren en niet te richten aan de coördinator.

