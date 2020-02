De Driekhoek bestaande uit Gezaghebber, Officier van Justitie en KPCN gaf vanavond een toelichting op de cijfers. Foto: ABC Online Media.

Kralendijk – Tijdens de jaarlijkse presentatie van de criminaliteit- en verkeerscijfers 2019 door het Korps Politie Caribisch Nederland blijkt wederom een stijging in het aantal verkeersongevallen.

Was er in 2017 nog sprake van 932 ongevallen, in 2018 steeg dit aantal naar 1071 en het afgelopen jaar waren het er maar liefst 1258. Het overgrote aantal is blikschade. In 2019 overleed er 1 persoon door een verkeersongeval.

Nieuwe wet

Met de nieuwe wetgeving die per 1 maart ingaat hoopt de Politie niet alleen beter te kunnen optreden bij overtredingen maar hoopt KPC ook op meer verantwoordelijkheid bij de burger.