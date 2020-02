40 Gedeeld

Morgen wordt begonnen met de sloop van de in slechte staat verkerende Chachachapier

(Foto: OLB)

Kralendijk- De voorbereiding van de renovatie en vernieuwing van de pieren in de haven verloopt voorspoedig. De planning is erop gericht de werkzaamheden aan de Nelson Petrus ‘Nello’ Craane pier, de visserspier en de Chachachapier voor het begin van het nieuwe cruiseseizoen gereed te hebben.

Morgen (donderdag 20 februari) wordt gestart met de sloop van de Chachachapier. Alle houten onderdelen worden volledig verwijderd. Dat is nodig om precieze metingen te kunnen verrichten. Op basis van deze metingen wordt een nieuwe staalconstructie gemaakt. ,,In april wordt de nieuwe pier vanuit Nederland naar Bonaire verscheept. De installatie vindt in mei plaats, waarna de nieuwe Chachachapier in juni wordt opgeleverd”, aldus havenmeester Günther Flanegin. Hij verzoekt iedereen voor zijn/haar eigen veiligheid tijdens de werkzaamheden niet op de pier te klimmen.

De in slechte staat verkerende Chachachapier is aan het einde van zijn levensduur. Met het oog op de veiligheid van zwemmers en duikers wordt de nieuwe pier voorzien van een stalen handrail en trap. Het werk is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.