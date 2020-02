8 Gedeeld

Kralendijk- Het Korps Poltie Caribisch Nederland (KPCN) is klaar voor het handhaven van de nieuwe wegenverkeersverordening. Het feit dat KPCN zich nu wel ‘klaar’ acht voor de nieuwe wetgeving heeft alles te maken met het feit dat men nu beschikt over apparatuur waarmee zij objectief kan vaststellen of bestuurders in overtreding zijn of niet.

Zo heeft het Korps per 1 maart a.s. meetapparatuur om het alcoholgebruik van bestuurders te meten. Wanneer de meting op straat positief is wordt de bestuurder meegenomen naar het politiebureau voor een uitgebreide blaastest.

Ook heeft de politie nu meetapparatuur om de lichtdoorlatendheid te meten van de voorruit en twee voorste zijruiten van de auto. Op dit moment staat in de wet dat het glas 70% lichtdoorlatend moet zijn.

Dit percentage is nog niet aangenomen door de eilandraad en kan nog iets wijzigen. Per 1 maart geldt tijdens de eerste maand dat als blijkt dat de ruiten te donker zijn er een boete wordt gegeven. Toont de bestuurder binnen 2 weken aanpassingen te hebben doorgevoerd om alsnog aan de norm te voldoen, dan wordt de boete kwijtgescholden. Vanaf 1 april moet de film echter direct van de ruiten af, als de bestuurder verder wil rijden met zijn auto.