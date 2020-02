1 Delen

Steven Senior, Chef Opsporing, Edwin van der Giessen, Hoofd Basis Politiezorg, Ronald Zwarter, Plv. Korpschef



Kralendijk – Het Korps Politie Caribisch Nederland presenteerde woensdag haar jaarlijkse overzicht van criminaliteit- en verkeerscijfers met het doel de burgers van Bonaire inzicht te geven in de ontwikkelingen op het eiland. Om een beter overzicht van de ontwikkelingen te laten zien worden jaarcijfers van 2019 vergeleken met de cijfers van 2018 en 2017.

De vermogensdelicten (delicten waarbij de dader zichzelf verrijkt door middel van een misdrijf), laten vergeleken met 2018 een daling van 117 gevallen zien, vergeleken met 2017 is dat een daling van maar liefst 148 incidenten, dus -20%. Diefstal overige is gedaald van 176 incidenten in 2018 naar 118 incidenten in 2019. De categorie diefstal vanuit auto’s bij duikplaatsen laat een stijging van 31 incidenten zien. Dit betekent dat in 2019 twee keer zo vaak goederen zijn weggenomen uit auto’s bij duikplaatsen als in 2018.

De geweldsdelicten laten in 2019, 250 gevallen zien. In 2018 waren dat er 284. In 2018 waren er 6 overvallen in de wijken geregistreerd; in 2019 is er na gevolgen van extra gerichte patrouilles in de wijken en integrale aanpak met het EPC enkel 1 overval in een huis geregistreerd.