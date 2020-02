13 Gedeeld

Resort Bonaire is met afstand één van de zonnigste stukjes van Nederland. Gelegen in het Caribische gebied, heeft dit eiland alles in huis voor een zonnige vakantie. Op Resort Bonaire komen onze klanten helemaal tot rust, maar kunnen ze ook genieten van alle activiteiten die Bonaire te bieden heeft. Wij zijn op zoek naar een nieuw visitekaartje binnen Resort Bonaire namelijk een:

Front Office Medewerker (PT/FT)

Wat zijn jouw werkzaamheden?

In de functie van Front Office Medewerker ben je verantwoordelijk voor het ontvangen, inchecken en geven van algemene en toeristische informatie aan gasten. Je verleent service tijdens het verblijf en zorgt dat de gasten zich welkom voelen.



Waar zijn we naar op zoek?

Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste en gedreven collega. De geschikte kandidaat heeft ervaring en kennis over de Front Office (of is bereid dit te leren), is gastvriendelijk en kan goed samenwerken. De taken zullen onder andere zijn:

Het verrichten van receptiewerkzaamheden in wisseldiensten, bijv. inchecken en uitchecken van gasten, reserveren van restaurants, etc.;

Het zorgdragen voor een optimale servicegerichte houding;

Werkzaamheden aan de Front Office uitvoeren.

Wat kenmerkt jou?

Flexibel, geen negen tot vijf mentaliteit;

Geen bezwaar tegen wissel- en weekenddiensten;

Representatief en stressbestendig;

Oplossingsgericht en communicatief;

Goede kennis van Nederlands en Engels;

Gastgericht: Het willen verlenen van optimale service zit in je;

Collegiaal, verantwoordelijk en proactief;

Beschikbaar op korte termijn.

Heb je interesse in de functie van Front Office Medewerker? Stuur dan je CV met een motivatiebrief naar info@resortbonaire.nl , t.a.v. Menno Delsink. We zien je reactie graag tegemoet!