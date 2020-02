52 Gedeeld

Kralendijk – Afgelopen weekend is de Kinder Carnaval parade in Rincon en in Playa rustig verlopen. Na de carnaval parade op zondag werd echter wel een motor in beslag genomen i.v.m. met ‘feveren’.

Het ‘feveren’ vormt een gevaar voor zowel weggebruikers en omstanders, maar ook voor degene die het doet. KPCN wil benadrukken dat er met harde hand opgetreden zal worden indien ‘feveren’ wordt geconstateerd.