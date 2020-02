4 Gedeeld

Caribbean Club Bonaire (Hiltop Apartments) is een klein full-service resort,

gelegen ten noorden van Kralendijk met zicht op de Caribische Zee.

Het resort telt 40 kamers met 108 bedden, bestaande uit studio’s en villa’s aan zee. Het resort heeft twee zwembaden, een bar & restaurant en een eigen dive shop.



Om onze afdeling Food & Beverage te versterken, zijn wij op zoek naar enthousiaste en zelfstandige:



Employee Food & Beverage



Wat wij vragen:

Werkervaring in een restaurant;

Uitmuntende gastgerichtheid;

Vloeiende taalbeheersing Nederlands en Engels (Papiaments en/of Spaans is een voordeel);

Zowel zelfstandig, als in teamverband kunnen werken;

Tonen van initiatief.

Wat wij bieden:

Een afwisselende baan in een informeel team. Zelfstandig en allround werken, waarbij je eigen verantwoordelijkheid krijgt. Verder is op locatie lekker en gezond personeelseten en kennen wij andere diverse personeelsvoordelen zoals, gratis duiken en korting in de dive shops en restaurants.

Indien je interesse hebt in deze functie, kom dan persoonlijk langs met je CV bij de afdeling Human Resources, gevestigd te Buddy Dive Resort! Of stuur deze alvast op via email: humanresources@buddydive.com