Kralendijk – Op woensdag 12 februari 2020, stond een 67 jarige man terecht in de rechtbank van Bonaire voor het verhuren van een slaapkamer voor een lange periode aan twee illegaal op Bonaire verblijvende Venzolanen. Hij heeft hiermee geld verdiend. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan mensensmokkel.

Het zich schuldig maken aan dit feit betekent dat de verdachte heeft gehandeld tegen het overheidsbeleid bij bestrijding van illegaliteit op Bonaire. Illegaal verblijf is schadelijk voor de Bonairiaanse gemeenschap en de economie. Illegale werknemers zorgen voor een oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Het zijn meestal goedkope arbeidskrachten die onder het minimum loon worden betaald en er wordt voor hun geen belasting en sociale premies afgedragen. De lokale arbeidskracht die ook dat werk kan doen, krijgt geen werk of wordt ook gedwongen om voor dat lage loon te werken.

De officier van justitie eiste een werkstraf van 160 uur en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Gezien de leeftijd van de verdachte en het feit dat hij niet eerder met justitie in aanraking was gekomen, legde de rechter een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op van 4 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Als de man toch weer opnieuw in de fout gaat moet hij alsnog die 4 maanden gaan zitten.