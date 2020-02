207 Gedeeld

Kralendijk – Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft deze week schriftelijk bevestigd aan basisschool Het Koraal, het bindend advies van de Onderwijsinspectie (zoals deze wettelijk is vastgesteld) over te nemen.

Dit betekent dat de basisschool weer open kan. De school kan op een positieve manier verder gaan met onderwijs op maat geven aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

De Onderwijsinspectie heeft in april 2019 Het Koraal bezocht. Op dat moment hebben zij een positief advies naar het Openbaar Lichaam Bonaire gestuurd. Hierbij is groen licht gegeven om de school te erkennen, als school in de zin van de Leerplichtwet BES.

Vorige week kreeg directeur Vera Dohmen van de afdeling leerplicht te horen dat ze geen school zijn, en zelfs illegaal bezig zouden zijn. De school heeft toen onmiddellijk haar deuren gesloten.

In gesprekken met alle betrokkenen wordt er momenteel onderzocht hoe dit onderwijs voor de toekomst een stabiele basis kan krijgen. Er wordt ook gekeken naar mogelijke samenwerking.

Het team van Het Koraal is blij met deze erkenning van het eiland.