4 Gedeeld

Kralendijk – De populaire strandtent Coco Beach heeft afgelopen weekend haar deuren gesloten. Volgens manager Bülent Karaca was het vanaf het begin duidelijk dat de locatie tijdelijk was. “Het in aanbouw zijnde Chogogo Resort is nu in een fase beland waar wij de veiligheid van onze bezoekers niet meer kunnen waarborgen.” Aldus Karaca.

Direct achter het houten gebouw van Coco Beach wordt momenteel een zwembad gegraven wat voor een onveilige situatie zorgt en een hoop geluidsoverlast veroorzaakt.

De sluiting op de huidige locatie is definitief. Of een gelijksoortig concept met eenzelfde sfeer op een andere locatie mogelijk is wordt momenteel nog bekeken; duidelijke plannen zijn er vooralsnog nog niet.

Afgelopen vrijdag werd voor de laatste keer happy hour gehouden. Dolfijn FM, een radiostation op Curaçao was erbij en maakte onderstaande video.