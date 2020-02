15 Gedeeld





Karel’s Beach Bar is een unieke bar en restaurant aan zee, gelegen in het hart van Bonaire.

De verbouwing is inmiddels klaar en we werken dagelijks met een gezellig team op onze mooie locatie. Wat we op het moment nog missen zijn enkele toppers in de bediening en een Manager die het team versterkt.



Ben jij sociaal en gastvriendelijk en beheers je de engelse taal? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Stuur jouw motivatie met cv naar: info@karelsbeachbar.com

We kijken er naar uit je in ons team te verwelkomen!