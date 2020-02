14 Gedeeld

Foto Nico van der Ven

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe en plaatsvervangend hoofddirecteur Sociaal economische en Ruimtelijke statistieken van het CBS Sylvia Kok-de Vries ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Den Haag – Het Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland gaat het openbaar lichaam Bonaire ondersteunen bij het opzetten van een datavoorzieningssysteem. Dit systeem voorziet het Bestuurscollege van gegevens die geraadpleegd worden bij het maken van belangrijke beleidskeuzes.

Het Bestuurscollege heeft het CBS gevraagd mee te doen in de ontwikkeling van beleidsrelevante indicatoren waarmee de uitvoering van het bestuursprogramma 2019-2023 ‘Van ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal’ kan worden gemonitord op een aantal essentiële beleidsterreinen zoals sociaaleconomische ontwikkeling, woningmarkt en toerisme.

Daarmee kunnen de gebruikersmogelijkheden worden vergroot van de statistische informatie van het CBS en de informatie die bij het OLB beschikbaar is.

De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst die namens het Bestuurscollege is ondertekend door gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe en namens het CBS door Sylvia Kok-de Vries. De financiering is in het kader van de versterking van de uitvoeringskracht van het openbaar lichaam Bonaire beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

,,Het kunnen beschikken over betrouwbare en objectieve statistische gegevens komt de kwaliteit van beleidsbeslissingen ten goede. Deze samenwerking sluit dan ook goed aan bij onze ambitie om zowel het bestuursproces als de uitvoering door ons ambtelijk apparaat naar een hoger plan te tillen”, aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe.