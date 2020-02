10 Gedeeld

Foto Nico van der Ven

Ambassadeur Pete Hoekstra benadrukt tegenover gezaghebber Edison Rijna de goede relaties tussen zijn land en het Koninkrijk der Nederlanden.



Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna heeft zijn werkbezoek aan Europees Nederland aangegrepen om met de ambassadeur van de Verenigde Staten Pete Hoekstra te overleggen over de mogelijke gevolgen voor Bonaire van de sancties die Amerika heeft afgekondigd tegen Venezuela. De sancties hebben impact op de aanvoer van olie naar de terminal van Bopec die energieproducent Contour Global nodig heeft voor de opwekking van elektriciteit in perioden waarin het aanbod van wind- en zonne-energie onvoldoende is om in de vraag te voorzien.

De VS heeft vorig jaar Bonaire een tijdelijke ontheffing verleend waardoor Contour Global de afgelopen maanden toch over de benodigde brandstof kon beschikken. In maart loopt de huidige ontheffing af. Daarom heeft gezaghebber Rijna tijdens zijn overleg met ambassadeur Hoekstra gepleit voor verlenging. De ambassadeur benadrukte in het gesprek de goede relaties tussen zijn land en het Koninkrijk der Nederlanden en vertelde met plezier terug te denken aan het kennismakingsbezoek dat hij vorig jaar aan Bonaire heeft gebracht. Gezaghebber Rijna heeft ambassadeur Hoekstra uitgenodigd om dit jaar Dia di Boneiru mee te vieren.

Het zekerstellen van de brandstofvoorziening is ook onderwerp van gesprek tijdens overleggen die gezaghebber Rijna en gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe deze week met verschillende ministeries hebben.

