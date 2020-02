5 Gedeeld

Als Accounting Officer ben je verantwoordelijk voor het voeren van de financiële administratie. Je bent in staat om een klein team aan te sturen en je bent een sparringpartner voor de manager.



Heb je interesse in deze functie? Dan kun je direct solliciteren via vacature@stinapa.org. Stuur je motivatiebrief en je cv uiterlijk 18 februari en wie weet wordt jij straks onze nieuwe collega.