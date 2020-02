115 Gedeeld

Op vrijdag 27 december is Bonaire’s nieuwste aanwinst, Oscar Lighthouse bar & restaurant feestelijk geopend.

Delno Tromp directeur van de TCB had de eer om samen met de eigenaar Jasmin van Dijck – Cifton, Oscar Lighthouse te openen door middel van het doorknippen van een touw. De officiële opening vond plaats onder het genot van een drankje en een hapje. Bij binnenkomst kregen alle bezoekers een glas Prosecco.

Verrassende gerechten

De chef en zijn brigade wisten de aanwezigen te verassen met diverse smakelijke hapjes. De geserveerde borrelhapjes waren verrassende varianten op de traditionele borrelhapjes die je normaal gesproken op een borrelkaart zult vinden. Er werden onder andere gehaktballetjes van geitenvlees geserveerd, ook de huisgemaakte Nacho’s vielen bij de vele bezoekers erg in de smaak.

De tijdens de opening geserveerde hapjes staan op de borrelkaart en zijn onderdeel van het huidige menu. Wil jij eens proberen hoe zo’n heerlijk gehaktballetje van geitenvlees is of ga je liever voor de huisgemaakte Nacho’s? Als je niet kan kiezen is dat geen probleem, de hapjes kun je ook gemixt bestellen.

Oscar Lighthouse is open voor lunch en dinner en heeft op haar menu kaart een mix van exclusieve internationale en lokale gerechten. Deze combinatie van gerechten maakt het menu verrassend en aantrekkelijk voor iedere gast. Op vrijdag is er vanaf 17.00 uur een happy hour aan de bar.

Unieke plek

Oscar Lighthouse is niet het eerste restaurant dat zich op deze plek vestigde. Nadat de laatste haar deuren 7 jaar geleden sloot, stond het prachtige pand al die jaren leeg. Het team van Oscar Lighthouse heeft in twee maanden tijd de bar en het restaurant nieuw leven ingeblazen. Er is in een korte tijd een hoop werk verzet en het resultaat mag er zijn! Oscar Lighthouse is een geweldige aanwinst voor Bonaire.

Deze unieke plek draagt bij aan een bijzondere beleving, je kan heerlijk zitten aan één van de tafeltjes op het overdekte terras. Alle tafels buiten hebben een prachtig uitzicht over de haven van Harbour village en de Caribische zee. Ook aan de bar is het genieten van het uitzicht. Binnen bevinden zich nog een aantal gezellige tafels, met heerlijke banken om van je lunch of dinner te genieten.

Openingstijden & Contact

Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot 67

Oscar Lighthouse bar & restaurant is geopend van maandag t/m zondag van 10.00 uur tot 24.00 uur.

Telefoonummer:+599 717 2009

WhatsApp: +599 777 2009 of +599 785 2009

E-mail: info@oscarlighthouse.com

