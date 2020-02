19 Gedeeld

Foto – Dick Drayer

KRALENDIJK – Onno de Jong, de huidige airportmanager van Groningen Airport Eelde, maakt de overstap naar Bonaire Airport. Daar wordt hij operationeel directeur onder de Nederlandse topman Jos Hillen. De Jong werkte ruim achttien jaar op Eelde.

De Nederlander is de derde landgenoot in korte tijd die op een Antilliaanse luchthaven aan de slag gaat. Naast interim-topman Jos Hillen van Bonaire Airport – die overigens ooit aan het roer stond op Eelde – werkt ook voormalig Eindhoven Airport-directeur Joost Meijs in de regio, als topman van Aruba Airport.

Onno de Jong start per 1 mei in zijn nieuwe functie. Hij noemt zijn nieuwe baan “een nieuwe uitdagende functie op een luchthaven die volop in ontwikkeling is én in een prachtige omgeving.”

