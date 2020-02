Kralendijk – De voorzitter van SV Estrellas Nort’i Saliña, Ricardo Alberto en vicevoorzitter Robert Sances hebben in het bijzijn van het bestuur van de voetbalclub een rapport overhandigd aan de gedeputeerden Nina den Heyer en Elvis Tjin Asjoe.

Het doel van het rapport is om te illustreren hoe het bestuur de club wil zien op het moment dat de restauratie van het clubhuis voltooid is. De bedoeling is dat als het clubhuis gereed is er sportactiviteiten georganiseerd worden voor zowel volwassenen als jongeren en kinderen zodat de jeugd een bezigheid heeft na school of in het weekeinde.

Gedeputeerde Nina den Heyer bracht naar voren dat het toe te juichen is dat het bestuur het initiatief heeft genomen om zich te laten formaliseren bij de Kamer van Koophandel, omdat organisaties nu niet alleen van het eilandbestuur afhankelijk zijn, maar ook andere fondsen kunnen benaderen, zoals de Samenwerkende Fondsen Cariben en anderen.

Tot slot beloofde gedeputeerde Den Heyer dat zij het rapport gaat doornemen om te bekijken hoe hier voortgang aan gegeven gaat worden.