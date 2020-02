122 Gedeeld

Anne Marie Mercera en Jursi Marshall van het organiserend committee zijn dik tevreden met het aantal deelnemers aan het evenement. Foto: Harald Linkels

Kralendijk- De Ride, Sail, Swim and Walk for the Roses 2020 kan terugkijken op een geslaagd evenement. Er was dit jaar sprake van een aanzienlijke grotere groep deelnemers, zo’n 800 tegen normaal 500.

De extra drukte blijkt al op zaterdag tijdens het afhalen van de T-shirts en rugzakjes bij sponsor ORCO-bank. Wie in de middaguren komt kan nog kiezen tussen T-shirt maten S of XL, maar het mag de pret allemaal niet drukken.

Waaraan de toegenomen belangstelling precies kan worden toegeschreven weet het organiserend committee ook niet echt. “Misschien de speciale datum van vandaag”, denkt Jursi Marshall, hoewel hij ook aangeeft dat de organisatoren dit jaar extra veel gedaan hebben aan promotie voor de fundraiser tegen kanker.

Ondanks het vroege tijdstip hebben de deelenemers er al duidelijk zin in, tijdens een korte gezamenlijke warming up. Foto: Harald Linkels

Het evenement begint vanochtend tegen 10 voor zeven, op de oprijlaan naar Eden Beach Resort met een korte gezamenlijke warming up. Even na zeven uur klonk het officiële startschot, gegeven door Jursi Marshall en gezaghebber Edison Rijna.

Op de Kaya Amsterdam is er nog sprake van één grote groep wandelaars, maar een eindje verderop valt de groep uiteen in snellere en minder snelle wandelaars. Foto: Harald Linkels

Wegen niet afgezet

Een wat minder element is het feit dat de wegen waarover de wandelaars lopen niet zijn afgezet voor het verkeer. Diverse bestuurders tonen zich niet echt tolerant en rijden, soms op enigzins agressieve/geirriteerde wijze, langs de grote groep wandelaars.

De grote groep valt al snel uiteen in kleinere groepjes, al naar gelang de wandelsnelheid. De groep wandelaars is zeer divers. Zo zijn langs de route wandelaars met een kinderwagen, maar ook een hond met een Ride for the Roses T-shirt te zien. Daarnaast is er een handjevol kinderen op de step, skatebord of rolschaatsen. De deelnemers hebben er, ongeacht de leeftijd, duidelijk zin in.

Jeugdige deelneemster lijkt zich af te vragen waar mama nou blijft. Foto: Harald Linkels

Finish

Bij de finish is het tegen negenen al een drukte van belang. De eerste fietsers en sommige hardlopers komen dan al aan. Het merendeel van de deelenemers heeft de finish tegen half 9 wel bereikt om een witte roos in ontvangst te nemen.

Wat leuk is aan de Ride for the Roses is dat er, in tegenstelling tot sommige andere evenementen, sprake is van een zeer gemêleerd publiek. Er is een goede mix tussen inwoners en bezoekers, tussen jong en oud, tussen de wat sportievere en minder sportieve deelnemers.

Het organiserend committee kan, net als in vorige jaren, terugkijken op een zeer geslaagd evenement.