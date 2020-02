Kralendijk – In verband met wijzigingen in de olieprijzen op de internationale markt past het Bonairiaanse eilandsbestuur de prijzen van brandstofproducten aan. De volgende wijzigingen in de brandstofprijzen zullen per 1 februari 2020 van kracht zijn.Het Bonairiaanse eilandsbestuur deelt mee dat de aanpassing van de prijzen ingaande 1 februari 2020 resulteren in een stijging van LPG 100Lbs en 20 Lbs. Prijzen van benzine, kerosine en diesel blijven hetzelfde vergelijk met de maand januari 2020.

De stijging van LBG 100Lbs $ 1.51 en 20Lbs $ 0.48

De volgende aanpassing van de brandstofprijzen is in maart 2020.

Hieronder volgt een lijst van alle prijzen van brandstofproducten zoals vastgesteld door het Bonairiaanse eilandsbestuur en die per 1 februari 2020 kracht zullen zijn.

Prijzen groothandel

Benzine 126.09 USDct per liter.

Kerosine 65.37 USDct per liter.

Diesel 85.98 USDct per liter.

LPG 100LBS 30.66 USD per cilinder.

LPG 20LBS 7.91 USD per cilinder.

Prijzen kleinverbruik

Benzine 133.00 USDct per liter.

Kerosine 68.00 USDct per liter.

Diesel 90.00 USDct per liter.

LPG 100LBS 36.78 USD per cilinder.

LPG 20LBS 9.42 USD per cilinder.