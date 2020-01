20 Gedeeld

Afdelingshoofd Publieke Gezondheidszorg mevrouw Alcira Janga-Jansen en beleidsadviseur infectieziektebestrijding Joey van Slobbe

Kralendijk – Het Chinese coronavirus uit Wuhan is nog niet in Nederland aangetroffen en ook niet op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat meldde de Nederlandse minister Bruno Bruins van Volksgezondheid gisteren. De geruststelling van Bruins werd vandaag nogmaals bevestigd door het afdelingshoofd Publieke Gezondheidszorg mevrouw Alcira Janga-Jansen en beleidsadviseur infectieziektebestrijding Joey van Slobbe.

De minister informeerde inmiddels de ziekenhuizen op de eilanden geïnformeerd over wat zij moeten doen. Op dit moment is het niet nodig om op luchthavens passagiers te screenen. Ook zijn er geen gevallen, of signalen, van de aanwezigheid van het coronavirus op Bonaire of in de Caribische regio.

De unit infectieziektebestrijding van Bonaire wordt dagelijks geüpdatet door het RIVM in Nederland over het nieuwe virus, waar langzaam steeds meer bekend over wordt.

De unit is woensdag 29 januari met de partners zoals huisartsen, Fundashon Mariadal en het laboratorium bij elkaar geweest om de situatie te bespreken. Hier is vastgesteld wat de stappen zijn op dit moment preventief kunnen worden genomen en wat de maatregelen zijn indien wel een eerste geval van het virus vermoed wordt op Bonaire. De unit heeft verder contact opgenomen met TCB( toeristenbureau) en met BIA (luchthaven) zodat iedereen betrokken is en er direct actie kan worden ondernomen als het nodig is.

Volgens Van Slobbe is de kans dat zich een geval op Bonaire bekend wordt heel klein, maar deze kan evenmin wordne uitgesloten. “De ontwikkelingen kunnen heel snel gaan”, aldus Van Slobbe. Daarom bereidt de unit zich voor en komt er een ‘responseplan’.

Van Slobbe raadt op dit moment af om mondkapjes te gaan dragen, omdat niet nodig zou zijn. Wel raadt hij iedereen aan om zichzelf te beschermen tegen de griep, die wel aanwezig is op het eiland, door goed en veelvuldig handen te wassen, omdat het virusmateriaal meestal op de handen aanwezig is.

Testen lokaal niet mogelijk

Op Bonaire kan niet op het nieuwe coronavirus getest worden. Er zijn nu goede afspraken met het RIVM en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Materiaal kan daar heel snel heen gestuurd worden en binnen 48 uur getest zijn. “Dit betekent wel dat als er een verdachte casus is, het 2 dagen duurt voor er uitsluitsel is”, zegt Van Sloobbe hierover.

Het ziekenhuis op Bonaire heeft aangegeven dat zij een geïnfecteerde persoon kunnen opnemen, afzonderen en behandelen. Het virus is inmiddels in de A-categorie terechtgekomen, waardoor er aan een patiënt verplichtingen mogen worden opgelegd, zoals quarantaine.

De unit publieke gezondheidszorg wil de inwoners op Bonaire meegeven om op dit moment algemene hygiënemaatregelen te nemen tegen griep. Dus handen wassen en hoest- en nieshygiëne toe te passen, om te voorkomen dat je een griepvirus oploopt.

Voor mensen die in de bewuste regio Wuhan in China geweest zijn, wordt gevraagd contact op te nemen met de GGD of de huisarts en verzocht thuis te blijven en zich niet onder mensen te begeven. Ze worden vervolgens geadviseerd wat ze moeten doen.

Niet naar China reizen

Vooralsnog is er een verscherpt reisadvies naar China. Er wordt sterk afgeraden naar China te reizen, met name naar de regio Wuhan, maar is er geen sprake van een reisverbod.

Van Slobbe geeft als laatste mee dat de ontwikkelingen razendsnel gaan en dat dit de informatie van dit moment is. Hij raadt aan om de website van het RIVM te volgen voor hen die steeds up-to-date willen blijven.