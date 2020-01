Flamingo’s op Bonaire

Op 14 februari aanstaande is het weer zover, het is Valentijnsdag. Ook op Bonaire wordt dit natuurlijk gevierd. Maar waar je in Nederland jouw geliefde met verse bloemen en/of een kaartje kunt verrassen, zul je op Bonaire creatiever moeten zijn. Hieronder lees je enkele tips voor Valentijnsdag.

Op Bonaire, waar verse bloemen binnen een dag verwelken door de warmte. En waar de postbezorging soms te wensen overlaat, moet je iets anders verzinnen om jouw geliefde te laten weten dat je aan hem of haar denkt. Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden, we zetten er aan aantal voor jou op een rijtje.

De leukste cadeaus voor Valentijnsdag

Al weken voor het Valentijnsdag is, zijn de etalages van de winkels op Bonaire al gedecoreerd met hartjes en andere rode versieringen. Zo ook bij de DA Drogist op het eiland waar je allerlei lekkere luchtjes en leuke cadeautjes voor jouw valentijn kunt kopen. Heb je inspiratie nodig? De medewerksters van DA Drogist helpen je graag om een mooi cadeaupakket samen te stellen.

Een lekker luchtje is altijd een goed idee

Houdt jouw valentijn meer van ‘bling bling’? Dan moet je echt een bezoek brengen aan Bedazzle Adaliz Bonaire. Zij hebben aanstaande donderdag 30 januari zelfs een speciale ‘Pre Valentines Glam Night’ waar je inspiratie kunt opdoen. Wil je je geliefde helemaal ‘over the top’ verrassen met een mooi horloge of een 18-karaats gouden sieraad, dan ben je bij Littman Jewelers Bonaire aan het goede adres. Maar ook de compacte SECRID portemonnees zijn daar te koop, een prachtig cadeau voor heren.

Ga lekker samen uiteten met jouw geliefde

Ook restaurants doen hun best om een romantische sfeer te creëren tijdens Valentijnsdag. Sommige restaurants, bijvoorbeeld It Rains Fishes Bonaire, hebben zelfs een speciaal ‘Valentine’s Menu’ waarbij o.a. aardbeien met chocolade als toetje op de kaart staan.

Romantisch dineren op Valentijnsdag

Wil je je geliefde verrassen met een romantisch etentje met uitzicht op zee, dan heb je op Bonaire voldoende keuze. Zo kun je terecht bij Rum Runners en Brass Boer, direct gelegen aan de Caribische Zee. Foodies en Sorobon Beach Club hebben ook een prachtig uitzicht met hun ligging aan Lac Bay.

Vergeet niet om vooraf een tafeltje voor twee te reserveren, want vol is vol. Mocht het restaurant van jouw keuze geen plek meer hebben, klik dan hier voor een volledig overzicht van de leukste restaurants op Bonaire.

Verwen jouw valentijn met een schoonheidsbehandeling

Wie maak je nou niet blij met een heerlijke, ontspannende lichaamsmassage? Even geen telefoon of andere afleiding, maar echt een moment voor jezelf. Dat is wat elke vrouw (of man) zo af en toe wel kan gebruiken. Hiervoor kun je prima terecht bij Bio Aesthetics Bonaire Day Spa en bij Elegance Health & Beauty Spa Bonaire.

Een ontspannende lichaamsmassage

Naast massages bieden beide spa’s ook fijne gezichtsbehandelingen, manicures en pedicures aan. Daar gaat menig vrouwenhart sneller van kloppen.

Natuurlijk wil je er op Valentijnsdag op je best uitzien. Plan dus nog snel een afspraak bij Hairstudio Anke’s Scissors en laat je een nieuwe coupe aanmeten, of voor de heren: je baard netjes trimmen. Zo zie je er weer helemaal ‘tip top’ uit.

Ga samen op vakantie naar Bonaire

Ben je nog niet op Bonaire, maar wil je het eiland graag eens bezoeken, boek dan een reis naar dit eiland. Wie weet vier je dan Valentijnsdag dit jaar op Bonaire. Wil je voor ultieme romantiek gaan, boek dan dit hotel met een prachtig privé strand. Ook geschikt voor ‘honeymooners’.

Romantische sunset op het strand

Lees ook: Tips voor een goede voorbereiding op een vakantie naar Bonaire

Wanneer is het Valentijnsdag op Bonaire? Op Bonaire wordt Valentijnsdag, net als in de rest van de wereld, ieder jaar op 14 februari gevierd. Wat kan ik op Valentijnsdag doen op Bonaire? Ga romantisch dineren met jouw geliefde. Kies bijvoorbeeld een restaurant direct aan zee en vraag om een tafeltje aan het water.