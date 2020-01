54 Gedeeld

Foto NIOZ

The Bottom – Bij Saba, op de Sababank, is de diepste sinkhole ter wereld ontdekt. Dat zeggen onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOZ die onderzoek deden in het gebied.

In totaal liggen er dicht bij elkaar zo’n 20 sinkholes, waarvan de diepste zeker 375 meter diep is. Dieper dan de 308 meter diepe ‘Dragon Hole’ in China, de tot nu toe grootst bekende sinkhole ter wereld.

De sinkholes bij Saba zijn ontstaan door het instorten van de limestone bodem onderwater.

De Sababank onthulde ook nog een verrassing voor de wetenschappers. Via de Saba Conservation Foundation kregen de onderzoekers coördinaten van een vermeende hotspring (gevonden door vissers) in een van de sinkholes.

Op een diepte van ongeveer 280 meter werd een pluim gedetecteerd met wellicht methaangas. De metingen vertoonden een verbazingwekkende steile helling in onder andere zuurstof in het zinkgat. Meer onderzoek is nodig in het gebied.