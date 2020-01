2 Gedeeld

Heb jij een website nodig of ben jij eigenaar van een website en kun je deze niet zelf beheren? Kom dan aanstaande woensdag 5 februari, donderdag 6 februari of vrijdag 7 februari 2020 naar de workshop ‘WordPress Basics’ van ABC Online Media, gegeven door eigenaresse Sylvia de Leon.

De workshop is één hele dag van 8.00 uur tot 17.00 uur met een uur pauze van 12.30 tot 13.30 uur. De kosten zijn $195,- per persoon. Er wordt in kleine groepen gewerkt en er is plaats voor slechts 12 personen per dag. Jij geeft jouw voorkeursdag op, vol is vol. Na deze basiscursus kun je meedoen aan de workshop ‘WordPress Advanced’ waar je daadwerkelijk jouw eigen website gaat maken.

Waarom een WordPress website?

Een moderne WordPress website is simpel, snel en scoort goed in de Google zoekmachine. Jouw bedrijf wordt dus goed gevonden door potentiële klanten of gasten, iets wat in deze tijd erg belangrijk is.

Daarnaast kun je een WordPress website zelf, met weinig technische kennis en tijd, beheren en onderhouden. Een WordPress website geeft je de mogelijkheid om zelfstandig kleine aanpassingen te maken, foto’s te wisselen en teksten te schrijven zoals een eigen blog. Je hoeft hier geen externe partij voor in te huren, wat veel tijd en geld scheelt. Je hebt dus alles zelf in de hand, dat werkt wel zo snel.

Geld verdienen met een WordPress website

Wist je dat je met een moderne WordPress website online geld kunt gaan verdienen? Sylvia de Leon; “ik doe dit al 10 jaar met veel succes. Tijdens de workshop laat ik zien hoe ik dat doe en leg ik uit hoe jij daar ook mee kunt starten. Wie wil dat nou niet?”

Wat leer je tijdens de WordPress Basics workshop?

De ochtend bestaat uit een theoretisch gedeelte, waarin je veel nuttige informatie over WordPress krijgt. In de middag gaan we het geleerde direct in praktijk toepassen. Natuurlijk is er tijdens de workshop voldoende tijd om al jouw website gerelateerde vragen te beantwoorden.

Tijdens de workshop werk je op jouw eigen laptop. Je gaat inloggen in een standaard WordPress website. Vervolgens zie je hoe je deze zelf kunt beheren en aanpassen. Aan het einde van de workshop kun jij o.a. zelf foto’s wisselen, aanpassingen maken, blogs plaatsen en nog veel meer.

De Leon:”Met ruim 10 jaar ervaring in het bouwen en onderhouden van websites op Bonaire en met ruim 30 lokale websites in mijn beheer, wil ik je graag laten zien hoe jij een eigen website kunt beheren en aan kunt passen zonder technische kennis.”

Voor wie is de workshop bedoeld?

De workshop is bedoeld voor iedereen die graag (meer) wil leren over WordPress. Je hebt alleen een eigen laptop nodig, om tijdens de cursus te gebruiken.

Of je nu wilt beginnen met het bouwen van een eigen website, of er is al een bestaande website die je zelf wilt gaan beheren, tijdens deze workshop leer je het allemaal. Aan het einde van de dag kun je zonder problemen foto’s wisselen of een blog toevoegen aan jouw website, alles komt aan bod. Doordat er in kleine groepen wordt gewerkt is er voldoende tijd om al jouw website gerelateerde vragen te beantwoorden.

Wil je deelnemen aan de workshop? Meld je dan direct aan! Geef aan welke dag je wilt komen. Er wordt gewerkt in kleine groepen dus het aantal plekken is beperkt.

Aanmelden kan via email: sylvia@abconlinemedia.com, heb je nog vragen bel of WhatsApp mij op +599 7950152

Sylvia de Leon, eigenaar ABC Online Media, (o.a eigenaar van Bonaire.nu)