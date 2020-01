6 Gedeeld

The Cadushy Company is in minder dan tien jaar uitgegroeid van start-up naar een groeiende groep van bedrijven op Bonaire en daarbuiten. Het hoofdkantoor van The Cadushy Company is gevestigd in Rincón. Het kloppend Hart van de groep is The Cadushy Distillery, de enige distilleerderij van Bonaire.

Het bezoekerscentrum, de Cadushy Experience, is uitgegroeid tot een van de populairste toeristische trekpleisters van Bonaire. De productlijnen “Island Liqueurs” en “Spirit of Bonaire” zijn niet meer weg te denken uit de lokale winkels, bars en restaurants. Na het behalen van diverse prestigieuze internationale prijzen is ook buiten Bonaire de vraag naar de producten van The Cadushy Distillery sterk toegenomen. Voor de verdere groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar een:

LOGISTIEKE EN COMMERCIËLE DUIZENDPOOT

Wat ga je doen?

Je levert bestellingen uit, doet de wekelijkse inkopen en je onderhoudt contacten met onze bestaande klanten en leveranciers.

Daarnaast maak je onderdeel uit van het team dat de Cadushy Experience runt. Je neemt onze bezoekers met passie en enthousiasme mee in ons verhaal en laat ze kennismaken met onze producten.

Hierdoor ziet jouw werkweek er nooit hetzelfde uit. Het ene moment ben je op pad om bestellingen uit te leveren en het andere moment ben je samen met je collega’s in Rincón bezig om onze gasten de unieke Cadushy Experience te laten beleven.

Jij bent een echte aanpakker. Je kan zelfstandig, maar ook in teamverband uitstekend functioneren. Je hebt minimaal MBO werk- denkniveau en je bent in het bezit van Rijbewijs B. Affiniteit en interesse in de branche is een pré.

Jij krijgt een dynamische functie voor langere tijd binnen een leuk en groeiend bedrijf; een informele werksfeer; mogelijkheid om je verder te ontwikkelen; uitdagend werk en een superleuk team.

Uren per week : 40 uur

Startsalaris (indicatie) : $ 1.200 – $ 1.500 bruto per maand (afhankelijk van opleiding en ervaring)

Locatie : Rincón, Bonaire

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie en CV naar jobs@cadushy.com en je ontvangt binnen enkele dagen een bevestigingsmail.

Ons doel is om je binnen een week na ontvangst van jouw sollicitatie te laten weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.