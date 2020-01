17 Gedeeld

Muller, hier rechts op de foto, draait al een flink aantal jaren mee als Eilandssecretaris op Saba. Foto: Openbaar Lichaam Saba

Kralendijk- De huidige eilandssecretaris van het Openbaar Lichaam Saba wordt de nieuwe eilandssecretaris van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).

Hoewel het nieuws nog niet officieel bekend werd gemaakt, verneemt Bonaire.nu uit doorgaans zeer betrouwbare bron dat Muller zijn overstap op Saba al bekend maakte bij zijn huidige werkgever en zijn collega’s.

De zoektocht naar de nieuwe baas van de ambtelijke organisatie van het OLB begon na de benoeming van voormalig eilandssecretaris Nereida (Nerry) Gonzalez als trekker van een veranderingstraject bij de overheidsNV’s van het OLB.

Stevige achtergrond

Muller laat zich op Saba kennen als iemand die een sterke betrokkenheid kent bij het lokale bestuur en wordt gezien als iemand met goede contacten in ‘Den Haag’. Dat laaste is niet zo vreemd omdat Muller, voor hij naar Saba verhuisde, algemeen directeur van de dienst Publiekszaken was bij de gemeente Den Haag.

Door zijn jarenlange ervaring als eilandssecretaris bij een ander Openbaar Lichaam, beschikt Muller over een sterke achtergrond. Het BC gevormd door MPB en UPB zet sterk in op een vernieuwing van het publieke apparaat, waarover ook afspraken zijn gemaakt in het zogenaamde bestuursakkoord dat met Den Haag werd gesloten.