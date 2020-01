8 Gedeeld

Burney El Hage namens FM en Erik Jansen namens MHC

Kralendijk – Fundashon Mariadal (FM) en Mental Health Caribbean (MHC) ondertekenden op 17 januari 2020 een samenwerkingsovereenkomst om de reeds bestaande collaboratie te intensiveren.

Binnen de verbouwing van FM is de afdeling psychiatrie uitgebreid met ruimte voor het volwassen behandelteam van MHC. Beide gezondheidszorginstanties zetten zich in om de kwaliteit van zorg op Bonaire te verbeteren, zowel op lichamelijk als psychisch vlak.

Burney El Hage, managing directeur bij FM tekende als vervanger voor bestuurder Giovanni Frans samen met MHC directeur-bestuurder Erik Jansen de overeenkomst.

“Fundashon Mariadal is er sterk van overtuigd dat deze samenwerking invulling geeft aan de meest soliede vorm van zorg die mogelijk is op Bonaire”, zegt El Hage bij de ondertekening.

Deze overeenkomst formaliseert een reeds bestaande samenwerking tussen het ziekenhuis en de geestelijke gezondheidszorginstantie. “Voor 2012 liep een crisis bij een psychiatrische patiënt altijd uit op een overnachting in de politiecel. Nu kan er gebruik gemaakt worden van de ruimtes in de ‘special care’ afdeling van het ziekenhuis.

Zodra de patiënt gestabiliseerd is begint de ambulante behandeling bij MHC”, legt MHC eiland manager Marcelino Mauricio uit. “Als intensieve zorg nodig is of als de situatie gevaarlijk is kunnen de patiënten uitgezonden worden naar de Capriles kliniek op Curaçao. Momenteel worden er 4 patiënten per jaar uitgezonden, voor 2012 waren dat 20 patiënten.”

“Psychiatrische stoornissen zijn ook vaak voorkomend, alleen is dat minder duidelijk zichtbaar. Middels deze samenwerking hopen we de taboe te kunnen doorbreken”, aldus MHC directeur Erik Jansen.

Middels het overdragen van kennis en het opleiden van medewerkers hopen beide organisaties een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de ziekenhuispsychiatrie in Caribisch Nederland.