Kralendijk – Basisschool Het Koraal, de school voor onderwijs op maat, houdt vrijdag 31 januari a.s. van 14 uur tot 19 uur een Open Dag in het schoolgebouw aan de Kaya Mississippi 3. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen en deel te nemen aan leuke en feestelijke activiteiten inclusief een veiling van een auto. De opbrengst van deze auto komt geheel ten goede aan het onderwijs op Het Koraal.

Het Koraal is vorig jaar opgericht. De Nederlandse Onderwijsinspectie heeft Het Koraal erkend als school. Na de zomervakantie is Het Koraal verhuisd naar de locatie aan de Kaya Mississippi. Nu het team en de kinderen gesetteld zijn, wil Het Koraal de eilandbewoners laten kennis maken met de school, de leerkrachten en de kinderen.

Er zijn activiteiten voor jong en oud; er is o.a. een rondleiding, de kinderen geven muziekvoorstellingen, er is een ouderplein om ervaringen te delen én er wordt een mooie auto weggegeven aan de hoogste bieder. Deze auto is beschikbaar gesteld door Rijksdienst Caribisch Nederland en de opbrengst komt volledig ten goede aan het onderwijs op Het Koraal. De leerlingen maken daarnaast speciaal voor de open dag lekkere hapjes, die tijdens de open dag door de leerlingen zelf worden verkocht.

Het Koraal is een kleinschalige school waar leerlingen, met speciale onderwijsbehoeften, onderwijs op maat ontvangen. Speciale onderwijsbehoeften betekent hierbij vooral een andere manier van leren en informatieverwerking, immers niemand leert op dezelfde manier.

Het onderwijs wordt afgestemd op deze individuele leerbehoeften. Met maatwerk wordt er aangesloten op het juiste niveau. Daarnaast is er in het onderwijs veel ruimte voor ieders talent zodat leerlingen deze optimaal leren benutten.

Het Koraal hanteert géén leerjaarklassensysteem. Leerlingen zitten met verschillende leeftijden bij elkaar in de groep, ze vorderen op eigen niveau, maar leren daarnaast ook veel van elkaar ongeacht hun leeftijd, intelligentie en niveau.

Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden, competentie, zelfbeeld, en zelfvertrouwen zodat kinderen opgroeien tot zelfstandige sociale en talentvolle wereldburgers.