De uitreiking van de prijs aan boord van de ‘Catalina’ tijdens de MOBOTIX Americas Partner Summit. Van links naar rechts: Thomas Lausten (CEO MOBOTIX), Hartmut Sprave (CTO MOBOTIX), Anja Romeijnders en Jorge Ferron (Breathe-IT), Joe Byron (VP Sales Americas MOBOTIX), en Juan Echevarria (BDM MOBOTIX).

Miami – Breathe-IT, opgericht op Bonaire in 2006, ontving eerder deze maand tijdens de MOBOTIX Americas Partner Summit in Fort Lauderdale in de Verenigde Staten de prijs voor het beste Latijns Amerikaanse Project voor het jaar 2019.

Het betreft een project in de Bahama’s waar in samenwerking met de lokale internet, tv en mobiele telefoonprovider MOBOTIX camera’s worden ingezet voor de beveiliging van de zendmasten op de verschillende eilanden, winkelpanden, kantoorpanden, het data center, en voor gebruik in het city safe project (veiligheid op straat), en het monitoren van de verkeerssituatie (files, evaluatie van schuldvraag bij ongelukken) bij verkeersknooppunten.

Met een inwoneraantal van rond de 400.000 personen en 30 bewoonde eilanden betekent dit dat het een project van grote omvang is: zo groot dat het dit jaar als het beste project voor MOBOTIX in Latijns Amerika uit de bus kwam.

De betrokkenheid van Breathe-IT voor dit project bestaat uit het vaststellen van de behoeften op het gebied van camera-diensten, het begeleiden van de projectontwerpen, het trainen van de medewerkers van haar klant in de Bahama’s, en het leveren van de hardware, en van technisch inhoudelijke assistentie. Veel van deze werkzaamheden worden vanuit het kantoor op Bonaire verzorgd, waarbij een aantal diensten van tijd tot tijd op locatie in de Bahama’s worden geleverd.

De keuze voor MOBOTIX door de klant in de Bahama’s is gebaseerd op onder andere de volgende kenmerken:

Er is geen separate aanleg van elektriciteit nodig.

Het is een gedecentraliseerd systeem: dat betekent dat SD cards in de camera de beelden vastleggen wanneer de verbinding met de server is verbroken en de camera’s onafhankelijk van elkaar opnemen.

De camera’s hebben geen bewegende onderdelen: hierdoor zijn zij extra robuust in ons klimaat.

Het is een zeer flexibel systeem omdat het eenvoudig mogelijk is verschillende lenzen (waaronder thermo sensoren) te plaatsen.

De camera’s bevatten een microfoon en luidspreker die een veelheid aan mogelijkheden bieden.

De bijgeleverde (gratis) software geeft mogelijkheden tot het programmeren van verschillende alarmen, maar ook zaken als analyse van bewegingsstromen (zo kun je bijvoorbeeld ‘hotspots’ en looppatronen in je winkel vaststellen)

Het nieuwe MOBOTIX 7 platform gaat nog verder op het gebied van data verwerking: het is nu mogelijk om apps toe te voegen (en zelfs zelf te (laten) bouwen) die de beelden verwerken: van kentekenplaat en gezichtsherkenning, tot bijvoorbeeld het signaleren van vuur en rook of het signaleren of een oploopje op straat gewoon gezelligheid of een opstootje is, of dat je klanten tevreden of niet je winkel verlaten.

Jorge Ferron, directeur van Breathe-IT vertelt: “wij zijn er trots op dat we deze erkenning hebben ontvangen van MOBOTIX en hopen dat dit voor andere ondernemers op Bonaire een aanmoediging kan zijn om ook buiten onze eilandsgrenzen te ondernemen”. Zo kan het bedrijf vernieuwende producten en diensten aan blijven bieden en daarmee haar klantenrelaties helpen ‘bij de tijd te blijven’.

“Voor ons zijn dit soort projecten van belang om de ICT diensten die Breathe-IT op Bonaire levert op het juiste technische en innovatieve niveau te kunnen blijven uitvoeren” aldus Ferron.

De geleverde diensten omvatten systeembeheer en netwerkbeheer, applicatiebeheer, en applicatie- en software ontwerp. Dit doet het bedrijf voor een groot aantal klanten op Bonaire. Van eenmanszaken tot MKB en een aantal grotere hotels op Bonaire.

Breathe-IT is bijvoorbeeld ook de officiële leverancier van UnTill POS systemen dat door een groot aantal restaurants en een aantal winkels op Bonaire wordt gebruikt.

Het verzamelen van data en vooral het creëren van meerwaarde door middel van die data is een belangrijk management tool voor de ondernemer met toekomstvisie. Breathe-IT schept de juiste ICT infrastructuur voor haar klanten die deze visie delen, adviseert hen over mogelijke keuzes en brengt ze in contact met strategisch partners op het gebied van dataverzameling, en data analyse.

Als u meer wilt weten over een van deze diensten of producten kunt u een e-mail sturen naar info@breathe-it.net en dan neemt Breath-IT contact met u op.