Kralendijk – In het vierde kwartaal van 2019 waren de consumentenprijzen op Bonaire 2,2 procent hoger dan een jaar eerder. In het voorgaande kwartaal was de prijsstijging van goederen en diensten nog 1,2 procent.

Op Sint Eustatius stegen de prijzen op jaarbasis met 1,0 procent en op Saba met 0,8 procent. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex.

De stijging van het gemiddelde prijspeil voor goederen en diensten op Bonaire in het vierde kwartaal van 2019 werd vooral veroorzaakt door de prijsontwikkeling van vervoer.

Benzine was in het afgelopen kwartaal bijna 10 procent duurder dan een jaar eerder en diesel ruim 11 procent. Ook vers fruit stuwde het prijspeil en was bijna 39 procent duurder dan een jaar eerder.

De prijsontwikkeling van kleding en schoenen had daarentegen een drukkend effect op de ontwikkeling van de consumentprijzen.

Over heel 2019 lag het gemiddelde prijspeil op Bonaire 1,3 procent hoger dan in 2018. Op Sint Eustatius lagen de prijzen 0,7 procent hoger en op Saba 0,5 procent hoger.