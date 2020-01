26 Gedeeld

Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Huis te koop op Bonaire in januari” laten wij elke makelaar op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde link kun je direct contact opnemen met de makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging. Zo hopen we dat ook jij een eigen plekje onder de zon vindt op Bonaire.

Huis van de maand januari bij Caribbean Homes

Crown Shores 57

Een landgoed, dat op Bonaire zijn gelijke niet kent met een fantastisch uitzicht op zee! Deze unieke villa valt op door artistieke details, kwaliteit, comfort en luxe. Sabadeco Crown Shores ligt aan de westkant van het eiland en geldt als een van de mooiste en geliefdste woonwijken.

De woonkamer met hoge plafonds en 3 dubbele deuren komen uit op het grote terras met een prachtig uitzicht op zee. Het huis heeft 4 slaapkamers en 3 badkamers. De sensationele grote keuken (10,5 x 6 m) is ingericht met

een echte ‘Keller’-droomkeuken. Uiteraard met eersteklas kwaliteitsspullen voor alles wat uw culinaire hart maar begeert.

Deze grote villa (ca. 750 m2 woonoppervlakte) staat op een groot privé terrein (2.114 m2). Het is mogelijk, tegen een hogere prijs, ook het aangrenzende terrein (nr. 58) te kopen. Een charmant en elegant landhuis dat verdient om bekeken te worden!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : info@caribbeanhomesbonaire.com

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Facebook : Caribbean Homes Bonaire

Huis van de maand januari bij Sunbelt Realty

Crown Court 44B

Moderne beach villa met zandstrand, zwembad en spectaculair uitzicht gelegen direct aan zee. Direct aan de kust in Sabadeco Crown Court vindt u deze schitterende, onlangs volledig vernieuwde villa.

Vanaf de overdekte terrassen kunt u genieten van de indrukwekkende zonsondergangen die Bonaire u te bieden heeft. De villa beschikt niet alleen over een groot privé zwembad, maar ook over een zandstrand en een trap die directe toegang biedt tot de Caribische zee! Alle drie de slaapkamers hebben een privé badkamer met regendouche, wastafels en toilet. Vanaf de openbare weg een oprijlaan met hellingbaan naar de garage welke is gelegen onder de slaapkamers.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty:

Kaya Grandi 41 Telefoon :

Tel: +599 717 6560

E-mail : info@sunbeltbonaire.com

Website : www.sunbeltbonaire.com

Facebook : Sunbelt Bonaire

Huis van de maand januari bij Harbourtown Real Estate

Ocean Breeze Villa Shanna

“Deze luxe villa biedt u alle comfort in een relaxte tropische setting.

Grote woonkamer met luxe, volledig uitgeruste open keuken en trap naar de vide die prima dienst kan doen als TV ruimte of study. Openslaande deuren bieden toegang tot het grote, deels overdekte omliggende terras met zwembad met een prachtig uitzicht over de lagune.”

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Kaya L.D. Gerharts 20

Telefoon : +599 717 5539

E-mail : info@harbourtownbonaire.com

Website : www.harbourtownbonaire.nl

Facebook : Harbourtown Real Estate

Huis van de maand januari bij Qvillas

Landhuis Bernabela

Landhuis Bernabela met 6 slaapkamers ligt in de populaire wijk Sabadeco Crown Shores. Vanuit de volwassen en goed onderhouden tuin loopt u direct naar zee. Voor het huis ligt een prachtig rif waar je kunt duiken en snorkelen.

Dit bijzondere huis is gelegen op een zeer groot perceel, is gebouwd met materialen van de hoogste kwaliteit en is van alle gemakken voorzien. Alle kamers zijn uitgerust met airconditioning units, het hele huis is voorzien van een uitgebreid alarmsysteem, een centraal stofzuigsysteem, 110V en 220V aansluitingen, prachtige hardhouten kozijnen voorzien van horren, en maar liefst 21 zonnepanelen. De keuken is zeer uitgebreid opgezet met kookeiland, bar en hoge kwaliteit apparatuur. De marmeren vloeren in de keuken en living maken het plaatje compleet. Woonkamer en keuken staan middels grote schuifpuien in contact met een enorme porch die voor een groot deel om het huis heenloopt en via een grote trap loopt u zo het terras op en het zwembad in terwijl u kunt genieten van geweldige uitzicht.

Op de begane grond bevinden zich ook een volledig uitgerust appartement en een studio, beide direct verbonden met het terras en zwembad met jacuzzi.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Kaya Gob. N. Debrot unit 9

Tel: +599 7170881

E-mail: info@qvillas.com

Website: www.qvillas.com

Facebook: Qvillasbonaire

Huis van de maand januari bij Sotheby’s

Waterlands Village 1

Waterlands Village Resort Bonaire is een kleinschalig, omheind resort, bestaande uit 24 moderne huisjes. Het is gelegen aan een privélagune, met een open kanaal naar de prachtige Caribische Zee.

Dit huisje met 3 slaapkamers en 2 badkamers heeft een privézwembad en een volledig omheinde privétuin. De tweede slaapkamer opent ook naar de veranda. De ruime woonkamer met airconditioning is direct verbonden met de veranda die uitkijkt over het water. De volledig uitgeruste keuken is gescheiden van de woonkamer met een aanrechtblad.

Dit tropische huisje ligt aan het water, het water beschikt over een strand met 7 dokken en 4 palapa’s. Het strand is direct toegankelijk vanuit alle huisjes aan het water en biedt 7 verschillende gemeenschappelijke looppaden.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sotheby’s:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 780 1810

E-mail : peter@sir-abcislands.com

Website : www.sir-abcislands.com

Facebook : Sotheby’s Realty Bonaire

Huis van de maand januari bij Bonaire Realty

Kaya Italia 7 apt 6

Leuk appartement met 1 slaapkamer en 1 badkamer gelegen in “Villa Italia” een appartementsgebouw dat in totaal uit 12 appartementen bestaat. Populair voor midden en lange termijn verhuur dus aantrekkelijk als investering. Goed bereikbaar en op loopafstand van het centrum van Kralendijk.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : info@bonairerealty.com

Website : www.bonairerealty.com

Facebook : Bonaire Realty

Huis van de maand januari bij RE/MAX Paradise Homes

Kaya Gemini 6

Een Caribische droomvilla, er is geen andere omschrijving voor deze prachtige woning! Modern, ruim en luxueus, deze villa combineert het beste van buiten en binnen wonen. Geniet van het liggen de zon, koel lekker af in het royale zwembad of neem een drankje op de porch in de schaduw, deze villa biedt allerlei manieren om te ontspannen.

Binnen is de goed doordachte, functionele plattegrond gecombineerd met een uitgekiend gevoel voor stijl en comfort. De keuken is eenvoudig bereikbaar vanaf zowel de porch als vanaf iedere plek in het huis en deelt haar grote, open woonruimte met een gezellig zitgedeelte, perfect voor filmavonden of om de belangrijke sportwedstrijden te zien!

Voorbij het zitgedeelte treft u de deur naar de hoofdslaapkamer aan met badkamer en-suite.De andere twee slaapkamers zijn bereikbaar via de gang die ook uitkomt op de grote, open woonruimte. Aan deze gang zijn eveneens een tweede badkamer en gastentoilet te vinden en helemaal achteraan een bergruimte met onder meer de wasmachine.

Foto’s en woorden kunnen slechts een eerste indruk geven van deze villa. Neem vandaag nog contact met ons op voor een bezichtiging en ervaar het zelf! Bekijk hier de virtuele 3D-rondleiding van Kaya Gemini 6: https://tinyurl.com/yfj5wuw8

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes :

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : info@bonairehomes.com

Website : www.bonairehomes.com

Facebook : REMAX Bonaire

Huis van de maand januari bij Caribbean Vista Blue

Sur Salinja 3

Sur Salinja is een begrensd woningbouwproject met een centrale in- en uitgang dat bestaat uit ca. 70 woningen. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gebouwd, nagenoeg opgeleverd en grotendeels bewoond. Sur Salinja ligt ten zuiden van Saliña Vlijt, in het noordelijke deel van Kralendijk (Playa) op luttele loop-, fiets- en/of autominuten afstand van ‘de boulevard” en zee, met diverse scholen, ziekenhuis, winkels, bioscoop, haven, duik- en sportfaciliteiten en eetgelegenheden in de directe omgeving.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : info@caribbeanvistablue.com

Website : www.caribbeanvistablue.com

Facebook : Caribbean Vista Blue