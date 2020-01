425 Gedeeld

advertorial

Op donderdagavond is bij restaurant Lekker thuis, gelegen op het Red Palm Resort een geweldig, nieuw concept gepresenteerd. Onder het genot van een hapje en een drankje, werd aan de aanwezigen de BOB-BUS geïntroduceerd.

Foto: Casper Douma

Veilig uit en thuis

De BOB-BUS gaat rijden tussen deelnemende hotels, resorts en restaurants. Het is een lijndienst die op gezette tijden stopt bij de partners van de BOB-BUS. Veilig naar huis als je een drankje op hebt, het kan met de BOB-BUS.

Passagiers kunnen bij de partners een munt kopen voor $5,00. Deze munt geeft toegang tot de bus.

Foto: Casper Douma

In eerste instantie gaat de bus iedere dag rijden tussen 17.00 uur en 24.00 uur langs de deelnemende horecabedrijven in de regio’s Hato, Sorobon, Belnem & Playa.

Wil je meer informatie over een partnerschap stuur dan een e-mail naar: kitty@bobbusbonaire.com

Foto: Casper Douma

De BOB-BUS is een initiatief van Leo Dijkgraaf, Anna Kroodsma en Kitty Ladiges en is ontstaan vanuit de behoefte om een constante inkomstenbron te genereren voor Stichting Kinderhulp Bonaire. Leo is voorzitter van deze stichting die diverse projecten heeft om kinderen die in armoede leven te ondersteunen. Denk hier bij aan o.a. zwemlessen, een computer, een fiets, sportkleding, luiers, boeken, muziekles, sinterklaascadeaus en nog veel meer. Hiervoor is veel geld nodig.

Van iedere verkochte munt van 5 dollar gaat 2.50 dollar naar Kinderhulp.

Foto: Casper Douma

45 procent van de kinderen op Bonaire kan niet zwemmen.

In 2019 heeft de stichting er voor gezorgd dat maar liefst 30 kinderen hun zwemdiploma hebben kunnen behalen. In 2020 zullen nog eens 100 kinderen hun diploma halen. Maar dan is het geld op. De stichting hecht grote waarde aan het continueren van dit project, zodat ieder kind ook in de toekomst een zwemdiploma kan halen.

Foto: Casper Douma

De BOB-BUS zal een inkomstenbron zijn voor Stichting Kinderhulp Bonaire om bovenstaande zaken mogelijk te maken. Meer informatie over Stichting Kinderhulp vind je op de website van Stichting kinderhulp Bonaire.

Logo Stichting Kinderhulp Bonaire

De BOB-BUS start 1 maart

Op 1 maart zal de BOB-BUS gaan rijden. Dit valt samen met het van kracht worden van de nieuwe verkeerswet. Je kan met een gerust hart uitgaan en een drankje drinken, want de BOB-BUS brengt je veilig thuis. Het vervoer van de passagiers wordt verzorgd door Rento Fun Drive N.V. In de bus is een beveiliger aanwezig voor de ontvangst van de passagiers en de munten. Omdat er met munten betaald wordt is er geen contant geld aanwezig in de bus. Dit komt de veiligheid ten goede.

Wil je meer informatie, mail Kitty: kitty@bobbusbonaire.com

Om de BOB-BUS bekend te maken komt er een nieuwe routemap. Bekend is de Bonaire Island Map. Hier vinden toeristen informatie over het wegennet en informatie over allerlei activiteiten op de dag. Nieuw komt er de Your Night Out Guide met informatie over het uitgaansleven en informatie over de BOB-BUS route en tijden. En de haltes bij de partners.

Contact

Logo BOB-BUS

Kaminda Sorobon 20

Kralendijk, Bonaire

Tel: (+599) 7864063

E-mail: kitty@bobbusbonaire.com