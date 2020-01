148 Gedeeld

Foto Delfins Beach Resort

Zondag 19 januari is de eerste aflevering van het vijfde en laatste seizoen van Smeris te zien op NPO 3 om 20.15 uur Nederlandse tijd.

⁠In de komende drie afleveringen wisselen rechercheurs Theo (Jeroen van Koningsbrugge) en Willem (Dennis van de Ven) het politiebureau in Tilburg in voor het tropische Bonaire vanwege een kunstroof. De eerste aflevering speelt zich af in Tilburg maar vanaf de tweede aflevering is er volop spanning en sensatie te zien op Bonaire. De opnames werden in juni opgenomen.

Ook op Bonaire is NPO 3 te bekijken dus vergeet het niet want het wordt gegarandeerd een spannende uitzending.