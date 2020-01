7 Gedeeld

De afdeling Haven- en Loodswezen speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van de economie van Bonaire. Praktisch alles wat in het economisch verkeer Bonaire binnen komt of verlaat gaat via de haven. De afdeling regelt het scheepvaartverkeer in en rond de wateren van Bonaire. Daarnaast is de afdeling nadrukkelijk betrokken bij het handhaven van (inter-) nationale regels- en richtlijnen m.b.t. maritieme veiligheid en inspectie.

WAT GA JE DOEN?

Je voert de debiteuren-, crediteuren- en vaste activa administratie uit. Daarnaast in je de loods-, lig-, meer- en havengelden en beantwoordt vragen. Namens de havenmeester draag je zorg over de garantiestelling om de inning van loods-, lig-, meer- en havengelden te garanderen en treedt op tegen wanbetalers. Verder verwerk en beheer je de (financieel) administratieve informatie van schepen met behulp van een geautomatiseerd systeem, waaronder het berekenen en innen van de loods-, lig- en meer- en havengelden. Je fungeert als eerste aanspreekpunt/vraagbaak voor interne medewerkers en externe instanties en personen over boekhoudkundige en administratief financiële aangelegenheden.

WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?

Je beschikt over een relevante MBO vakopleiding en hebt minimaal 4 jaar ervaring binnen het werkgebied. Je beheerst het Nederlands, Engels in woord en geschrift. Papiaments, Spaans zijn een pre. Daarnaast ben je betrouwbaar, klantgericht, samenwerkingsgericht (teamspeler), gestructureerd en servicegericht. Affiniteit met scheepvaart en/of havens is een pre. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding, en ervaring minimaal (schaal 6) $ 1852,- en maximaal (functieschaal 7) $ 2.920,-.

GEINTERESSEERD?

Stuur je sollicitatie vergezeld van een CV uiterlijk 24 januari 2020 aan het Bestuurscollege van openbaar lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire. Bij voorkeur ontvangen wij je sollicitatie per email: solliciteren@bonairegov.com Voor nadere informatie kan je contact opnemen met: Havenmeester G. J Flanegin op nummer 715 5350 of P&O adviseur P.A. Gerritzen-Veen op nummer 717 5330, tst 2122.