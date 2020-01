183 Gedeeld

Door Caribisch Netwerk | Kim Hendriksen

KRALENDIJK – Vorige maand gaf het bestuur symbolisch het startsein om na 62 jaar achterstallig onderhoud de slechte wegen op Bonaire aan te pakken. Maar het is slechts het begin, want het zal nog zeker zestien jaar duren voordat alles klaar is.

Lange tijd was er een discussie wie er financieel verantwoordelijk is voor het wegennet. Omdat Bonaire een bijzondere gemeente is van Nederland, vindt Nederland dat het eiland verantwoordelijk is, net als alle andere gemeentes in Nederland. “Je moet je voorstellen dat dit een project van 90 miljoen dollar betreft, dat is twee keer de begroting van heel Bonaire”, aldus Etienne van de Horst, interim-directeur van de directie Ruimte en Ontwikkeling.

“Het project gaat zestien jaar duren, onderverdeeld in vier projecten van vier jaar. De staat van de wegen is namelijk slecht, zeer slecht. Dat hebben de onderzoeken die het bestuurscollege heeft laten uitvoeren in 2012 en 2017 uitgewezen”, aldus Van de Horst.



Het meerjarige plan is in november 2018 ingediend. “Dat heeft inderdaad even geduurd. Er is besloten dat Nederland Bonaire bij de aanbesteding en het onderhoudstraject gaat helpen. Daarvoor zijn we een samenwerking aangegaan met de gemeente Rotterdam en de gemeente Alphen aan den Rijn. We willen graag onze mensen samen laten werken met de experts uit Nederland, zodat wij er wat van kunnen leren en als organisatie kunnen groeien”, zegt Van de Horst.

Straten scholen als eerste aan de beurt

Gedeputeerde (wethouder) Elvis Tjin Asjoe die vorige maand met Van de Horst het startsein gaf, legt verder uit: “Er is in het bestuursakkoord van 2018 in totaal 3,3 miljoen euro toegezegd om de wegen rondom scholen te verbeteren en nog eens 5 miljoen euro waar een bestek voor wordt geschreven.”

Maar het duurde tot eind 2019 voordat de eerste straten bij de scholen werden aangepakt. “De aanbesteding en het kiezen van een bedrijf dat de opdracht gaat uitvoeren is een complexe en tijdrovende procedure”, verklaart Van de Horst.

Te lang

“Het begint nu te lopen, en het gaat steeds soepeler. De samenwerking met de twee gemeentes gaat goed”, zegt hij. Van de Horst is nu bezig met de planning welke wegen eerst moeten. “In principe staat er 16 jaar voor dit project. Dat betekent dat een aantal wegen pas over 15 jaar aan de beurt is. Dat duurt veel te lang.”

Hij gaat proberen om het eerste project, waar vier jaar voor is uitgetrokken, in twee jaar uit te voeren, zodat ze vast het geld kunnen krijgen om met het tweede programma te beginnen.