Fundashon Plataforma Kultural op Bonaire is op zoek naar een

enthousiaste Projectmedewerker voor 0.4 fte het betreft een vacature voor een betaalde functie als freelancer/zzp’er

Fundashon Plataforma Kultural is dé stichting voor ontmoeting en kunst en cultuur op Bonaire. Bij de ontmoetingsplek Hòfi Kultural komen wekelijks bewoners uit de buurt bij elkaar om mee te doen aan kunst en cultuuractiviteiten. In de aankomende twee jaar organiseren we Street Colors Bonaire, een groot project waarbij muurschilderingen worden gemaakt door talenten van Bonaire en Rotterdamse kunstenaars. Voor het MBO ontwikkelen we een educatief programma. We organiseren trainingen voor de cultuur- en onderwijs sector, en culturele activiteiten in het onderwijs en buitenschoolse opvang. Ook bieden we dagbesteding voor kwetsbare doelgroepen.

Wat ga je doen:

Ben jij een duizendpoot die logistiek alles op orde heeft? Iemand die vooral als het hectisch wordt, het overzicht bewaart? Voor deze opdracht werk je mee in de uitvoering van het project Street Colors Bonaire. Je ondersteunt en rapporteert aan de directie. Je diverse takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit:

Programma

Het plannen en organiseren van activiteiten

Het werven en begeleiden van deelnemers en kunstenaars

Het organiseren van een educatief programma

Bedrijfsvoering

Het inzichtelijk maken van resultaten en –effecten van het project en bezoekerscijfers

Communicatie

Onderhouden van contacten met pers en het maken van content voor social media

Wat is je profiel:

Je hebt een HBO werk- en denkniveau;

Je hebt ervaring in de culturele sector;

Je hebt affiniteit met Bonaire en kunst en cultuuractiviteiten;

Je spreekt Nederlands en Engels, Papiamentu is een pré;

Je beschikt over sociale vaardigheden en hebt een pro-actieve houding;

Je beschikt over een grote teamgeest, stressbestendigheid en flexibele opstelling ten opzichte van drukke, stressvolle periodes die kenmerkend zijn voor de culturele sector;

Je bent gemiddeld twee dagen per week beschikbaar, maar kan op piekmomenten flexibel ingezet worden.

Wat bieden wij:

Wij bieden een informele afwisselende werkplek in een dynamisch team en een bruisende organisatie. De ontmoetingsplek en het kantoor zijn gevestigd in een buitenwijk van Kralendijk, Antriol. Vergoedingen zijn passend voor een kleine en culturele organisatie en afhankelijk van leeftijd en ervaring. Startdatum per direct. De opdracht loopt tot en met juni 2021.

Voor meer informatie en reacties:

Ben je geïnteresseerd, reageer dan zo snel mogelijk en geef je beschikbaarheid daarbij meteen aan. Voor meer informatie zie onderstaande website of neem contact op met de directie via info@plataformakultural.com. We vragen je een motivatiebrief en een CV te sturen naar info@plataformakultural.com o.v.v. ‘’vacature project medewerker”.

Sluitingsdatum 31 januari 2020

Fundashon Plataforma Kultural voert een personeelsbeleid waarin (culturele) diversiteit een speerpunt is. Wij zijn een inclusieve organisatie die streeft naar een team dat een afspiegeling is van de Bonairiaanse samenleving. Onze deuren en vacatures staan nadrukkelijk open voor iedereen.

Voor meer informatie over onze organisatie kijk op www.hofikultural.com