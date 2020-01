‘Cijfers en controle missen voor betere aanpak alcoholmisbruik Bonaire’

28 Gedeeld

Door Caribisch Netwerk | Nathaly Evertsz-Ipcedencia

KRALENDIJK – Esther Bernabela, raadslid van oppositiepartij UPB en ook huisarts op Bonaire, gaat woensdag vragen stellen aan de Eilandsraad over het akkoord over alcoholpreventie dat in 2019 getekend is. Zij wil dat er officiële cijfers over alcoholmisbruik worden gepubliceerd.

Ook wil ze meer controle op de vele plekken waar alcohol wordt verkocht. Hoewel er nu nog geen officiële cijfers zijn, is het volgens Bernabela duidelijk dat alcoholgebruik vaak een bepalende factor is bij veel sociale en justitiële problemen. “Het effect van het alcoholisme is vooral voor het minder vermogende deel van de bevolking destructief.”

Dagelijks

Van Rincon tot Tera Kòra: in elke wijk zijn er regelmatig bezochte snèks (bars aan de kant van de weg). Je kunt er bier of whisky drinken, een stukje kip eten, een potje domino spelen; alles kan bij de snèk.

Voor veel mannen is het snèkbezoek niet alleen een feestelijke gewoonte maar een dagelijkse. Zo ook voor meneer H.E. (58): “Bij de snèk vermaak ik mij. Ik ontmoet er mijn kennissen en ik hoor wat er zich afspeelt in de buurt.”

Hoeveel alcoholische drankjes consumeert hij dan? “Best veel. Maar dit is geen probleem. Ik drink als ik geld heb. Als het geld op is ga ik naar huis om te slapen.”

Raadslid UPB /huisarts Esther Bernabela

Volgens Bernabela moet er allereerst erkend worden dat er een probleem is. “Frequent alcoholgebruik is sociaal aanvaard. Het is alsof er niets gevierd kan worden zonder alcoholische versnaperingen. Zelfs op kinderfeestjes is er bier of wijn voor de aanwezige volwassenen”, aldus de huisarts.

Bernabela vindt dat er bij elke snèk een bord moet hangen waarop staat dat het verboden is om de verkoop en de consumptie van alcohol aan minderjarigen toe te staan.

Christine Alvarez van Mental Health Caribbean (MHC) weet niet of er te spreken valt over een groot probleem, ‘omdat er geen recente onderzoeken of cijfers zijn’, zegt ze, maar in één adem geeft ze toe dat het alcoholgebruik onder jongeren alarmerend is. Vooral omdat jongeren blijkbaar al op vrij jonge leeftijd beginnen te experimenteren met drank.

Jongeren drinken vaak alcoholische drankjes door elkaarAlcoholgebruik onder Bonariaanse jongerenIn 2014 trok Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie al aan de bel over het alcoholgebruik van jongeren Bonaire. Ook deze stichting had geen cijfers. Lees en luister meer: “Zonder alcohol heb je geen plezier”

Alvarez wil meer nadruk op bewustwording. In het verleden voerde ze een campagne voor preventie en bewustwording waarbij ze diverse basisscholen en middelbare scholen bezocht. Zo bereikte ze de jongeren en de ouders. Maar nu valt deze taak onder het Openbaar Lichaam Bonaire.

Mental Health Caribbean biedt wel behandelingen aan voor alcoholisme. De behandeling is in principe ambulant en betrekt het hele gezin bij het herstelproces.

Overheid is verantwoordelijk

Bernabela legt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van het probleem bij de overheid. “Die is verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Die moet de middelen beschikbaar stellen voor preventie en bewustwording van alcoholgebruik. Die moet komen met beleid, met maatregelen en met beperking van het aantal snèks.”