Kralendijk – Help mee de biodiversiteit van Bonaire in kaart te brengen en kom tellen tijdens de papagaaientelling op zaterdagochtend 25 januari.

Binnenkort is het weer zover: we gaan papegaaien tellen tijdens de jaarlijkse Lora Roost Count, een traditie die meer dan 25 jaar teruggaat. Ook dit jaar slaan Echo, Stinapa en OLB de handen ineen om de minimale populatie vast te stellen van onze unieke, geelgeschouderde Amazone-papegaai.

Waarom moeten de lora’s geteld worden? Julianka Clarenda, directeur bij Echo: “Door de wereldbedreigde papegaaiensoort te documenteren kunnen we beter bepalen hoe we onze unieke lora’s kunnen beschermen en behouden. Ze komen immers alleen op Bonaire voor en aan de kust van Venezuela. De droge bossen op Bonaire vormen de habitat voor de lora die hier actief nestelt en slaapt. Gebiedsontwikkeling vormt een directe bedreiging voor onze lora. Het is belangrijk de populatiegroei in kaart te brengen en de biodiversiteit van de rijke gebieden te beschermen voor de toekomstige generatie. Neem bijvoorbeeld het mooie landschap van de Wayaka-trail en de rijke natuur tussen Seru Largu en Tolo. Juist nu moeten we onze verantwoordelijkheid nemen voor de natuur van Bonaire.”

Help je mee om de biodiversiteit en het ecosysteem van Bonaire in kaart te brengen? Zet zaterdag 25 januari 6.00 uur in je agenda en laat weten dat je komt via een persoonlijk bericht op Facebook of via What’sApp 7011188.

Julianka: “Nu het regenseizoen in volle gang is, komen de papegaaien in grotere groepen bijeen om samen de nacht door te brengen. Dit geeft ons een uitgelezen kans om een schatting te maken van de populatie. Op 25 januari hebben we op elke papegaaienslaapplaats 2 mensen nodig om te tellen. Tot nu toe zijn er 33 slaapplaatsen bekend… maar er zijn er ongetwijfeld meer. Ook hiermee kun je ons helpen: weet jij waar ze de nacht doorbrengen? Mail of app ons de locatie. Zo kunnen wij onze database updaten en verfijnen. Zie en hoor je na 18.00 uur ’s avonds en voor 7.00 uur ’s ochtends veel lora’s? Dat is waarschijnlijk een roost spot waar de lora’s slapen. Als je ons op de hoogte brengt, kunnen we deze plek ook meenemen in onze telling.”

Help je mee? Laat het weten en je ontvangt een uitnodiging voor de voorafgaande trainingsavond. Op Vrijdag 17 om 19:00 bij NGO Platform te Kaya Amsterdam 23 (unit 2) OF Dinsdag 21 om 19:00 bij DCNA te Kaya Nikiboko Zuid 56. (2x dezelfdetrainingsavond zodat iedereen de kans krijgt om er eentje bij te wonen.) “Dan vertellen we je alles wat je moet weten om aan de telling mee te kunnen doen. Een trainingsavond duurt ongeveer 1,5 uur.” Na de feitelijke telling op 25 januari levert iedereen om 8uur hun gegevens in tijdens een gezamenlijk ontbijt bij Nos Zjilea Markt bij Mangazina di Rei. “Dan maken we ook het aantal getelde lora’s bekend. We hopen dat je komt!”

P.S. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons structureel willen helpen bij Dos Pos in Rincon!