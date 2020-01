Utrecht – In de TCB stand op de Vakantiebeurs in Utrecht is zojuist het Roze Ei en de Gouden Flamingo uitgereikt.

Het Roze Ei (aanmoedigingsprijs) is dit jaar voor Fleur Hilbrands. Fleur heeft een tijdschrift waarin de hotspots op Bonaire promoot worden.

De Gouden Flamingo is voor Patrick van Brienen, organisator van de jaarlijkse beurs Duikvaker.

De prijzen werden uitgereikt door Gilbert Isabella die tegenwoordig burgemeester van Houten is. Isabella was van 2014 tot 2018 rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Isabella is nog altijd een groot fan van Bonaire.

Ook marketing manager van TCB, Derchlien Vrolijk, was aanwezig samen met Ryan Hart die sinds 1 januari TCB in Nederland vertegenwoordigd.

Debby Rauwers heeft, net als vorig jaar, de deelname aan de Vakantiebeurs voorbereid.